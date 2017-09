Aucun contact avec Mehdi Abdesmad

Reste à voir s'il peut exceller sur une surface de jeu extérieure et plus grande.

«Nous sommes satisfaits avec le groupe de joueurs que nous avons en ce moment ici... Nous ne sommes pas non plus en mauvaise situation au chapitre des blessures», a répété Desjardins.

Des blessures à Connor Williams et Ettore Lattanzio ont affecté le contenu canadien au sein de la ligne défensive. Mais le Rouge et Noir n'a pas encore eu besoin de composer le 9-1-1 et réclamer de l'aide.

«Nous n'avons pas communiqué avec lui», a indiqué le directeur général du Rouge et Noir, Marcel Desjardins, dont le club possède les droits du colosse de 6'6'' et 284 livres dans la LCF.

Comment expliquer qu'il met la main plus facilement sur les passes des quarts adverses depuis un mois et demi ? « Il a appris finalement comment attraper un ballon, a lancé en riant l'instructeur-chef Rick Campbell, mercredi, après la séance d'entraînement des siens.

«C'est bon ça, a-t-il enchaîné. Tu ne veux pas juste une passe rabattue. Tu veux l'interception... Antoine est de plus en plus à l'aise à évoluer en tant que maraudeur. Auparavant, il était toujours collé sur le joueur adverse. Là, il se promène un peu partout et se sert de sa vitesse pour réaliser des jeux importants pour nous.»

Pruneau avait entamé sa carrière en tant que maraudeur, étant ensuite muté à la position de secondeur. L'équipe a cessé de jouer au yoyo avec lui plus tôt cette saison, le plaçant à nouveau à sa position naturelle.

«Être maraudeur, tu dois être patient et savoir quand courir un risque sur un jeu. J'ai maintenant plus d'expérience. Le jeu a ralenti devant moi. Ça me permet de mettre en valeur mes qualités athlétiques et réaliser des jeux.»

Le numéro 6 du Rouge et Noir a bien failli réussir une deuxième interception lors du dernier match contre les Alouettes. «C'est passé tellement proche, a-t-il reconnu.

«Je commence à être mieux placé sur le terrain. Je me rapproche du ballon. C'est bon signe !»

Pruneau ne s'est pas gêné pour célébrer quand il a intercepté Darian Durant. Il a sauté de joie sur le terrain.

«Je jouais devant mon monde. Je tenais à connaître une bonne partie. Puis j'avais vu ce jeu sur vidéo dans les jours avant le match. Je savais où je devais être. Je te dirais que c'est un des jeux dont je suis le plus fier de ma carrière. J'ai vécu un bon moment. Je suis content des progrès que je réalise à chaque match. Je suis sur une belle lancée.»

Un peu comme le Rouge et Noir, qui a maintenant remporté ses trois dernières parties.