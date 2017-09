Rare exploit dans la LCF: une saison de 2000 verges?

Jonathan Newsome l'avoue. Il était jadis un gros bébé. Littéralement. « Je pesais 11 livres huit onces à la naissance. C'est pourquoi je suis toujours gentil avec ma mère », a confié le nouvel ailier défensif du Rouge et Noir, mardi, après l'entraînement des siens. L'anecdote n'a rien de banal. L'athlète âgé de 26 ans deviendra papa cet automne. Sa fiancée attend la venue du premier enfant du couple. « Je comprends maintenant le calvaire que ma mère a dû se taper durant la grossesse et l'accouchement », a soutenu Newsome. Un mal de tête pourrait attendre le nouveau papa. « La naissance de notre enfant est prévue le 29 novembre... C'est drôlement près du match de la coupe Grey », a-t-il noté, sourire en coin. On voulait lui jaser car le joueur défensif a brillé à ses deux premiers matches chez le Rouge et Noir. Il a réussi une interception contre les Lions de la Colombie-Britannique en plus de récolter deux sacs face aux Alouettes de Montréal, jeudi dernier. « D'autres jeux de la sorte s'en viennent. Je n'ai pas l'intention de devenir complaisant et me contenter de ça », a-t-il dit. Parlant de futur papa, le demi défensif Jerrell Gavins a raté l'entraînement de mardi. Sa conjointe était sur le point d'accoucher.