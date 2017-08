Gascon-Nadon: gare aux attraits de Montréal...

«Montréal est une belle ville et je pense qu'il y a peut-être des joueurs qui en profitent un peu trop. Il faut juste rester concentré avant ce genre de match. Je pense que ce ne sera pas un problème avec notre équipe», a déclaré l'ailier défensif du Rouge et Noir d'Ottawa avant de mettre le cap vers Montréal en prévision du match de jeudi contre les Alouettes.

La métropole est également bien connue de ses coéquipiers Antoine Pruneau (ancien Carabins l'Université de Montréal), Jason Lauzon-Séguin (originaire de Pointe-Claire), Louis-Philippe Bourassa (ancien Carabins) et Patrick Lavoie (ancien Alouettes). À noter que le Québécois Anthony Gosselin, originaire d'Otterburn Park en Montérégie (à 45 km de Montréal), disputera un cinquième match cette saison comme substitut de Lavoie.

Gascon-Nadon était en uniforme samedi, mais il a peu joué en revenant d'une blessure à l'aine. «C'était un peu rough la semaine passée, mais ça devrait être mieux cette semaine. J'ai eu une bonne pratique [mardi], j'ai poussé et ça a bien été», a assuré l'ancien joueur vedette du Rouge et Noir de l'Université Laval. «C'est assez difficile de gérer ce genre de blessure là, c'est un muscle et parfois tu veux pousser, mais le muscle n'est pas prêt pour ça. Mais on a pris le temps que ça a pris», a confié Arnaud-Gascon, qui a raté deux parties en raison de cette blessure.