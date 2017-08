L'ouragan Harvey touche Rogers

Le vétéran bloqueur SirVincent Rogers s'est servi de son compte Twitter mardi pour faire savoir aux partisans de l'équipe que sa famille est en sécurité, son épouse Rachel et leurs deux enfants, une fille de huit ans (Aaliyah) et un garçon de deux ans (SirVincent Jr.), ayant été évacués de leur résidence d'une banlieue de Houston.

C'est cependant bien pire pour quelques joueurs du Rouge et Noir qui en sont originaire et qui ont de la famille devant composer avec les inondations causées par cette tempête tropicale qui a apporté plus de pluie en deux jours que ce que la capitale nationale a absorbé au cours d'un printemps et d'un été où les précipitations n'ont pourtant pas manqué.

« En premier, je ne savais pas à quel point c'était sérieux. J'avais entendu qu'un ouragan s'en venait, puis alors que la semaine (dernière) a progressé, c'est devenu un ouragan de catégorie quatre ou encore pire. Ma femme a pris la décision de quitter pour aller à Dallas, qui est plus loin dans les terres, et je suis bien content qu'elle l'ait fait. Ma famille, mes enfants sont en sécurité. On ne sait pas ce qui est arrivé à notre maison, aucun ami n'a réussi à aller voir s'il y a des dommages. Mais tant que tout le monde est en sûreté, on ne s'inquiète pas trop pour ça présentement, on y pensera quand la tempête aura passé », a raconté Rogers après l'entraînement du Rouge et Noir de mardi à la Place TD.

« En étant ici, c'est difficile à vivre parce que tu ne peux rien faire. Tu entends juste parler de la dévastation, tu vois les photos et quand tu parles aux gens de ta famille, tu leur demandes si c'est si pire que ça et ils répondre que oui, c'est si pire que ça. Heureusement, tout le monde que je connais, mes amis et ma famille, sont en sécurité », a ajouté Rogers, relatant que la mère d'un de ses bons amis a passé une journée complète à attendre d'être secourue sur une autoroute inondée.

Le quart substitut Drew Tate vient de Baytown, ville située à une trentaine de minutes de Houston sur la côte du golf du Mexique. Ses proches s'en sont tirés à bon compte jusqu'à maintenant, a-t-il indiqué. « Les membres de ma famille habitent en banlieue et ils sont "O.K.", mais j'ai des amis qui habitent au centre-ville et ils sont pris là, ce serait assez dangereux à ce qu'on me dit. J'ai déjà vécu ça, je sais comment ça se passe. L'important, c'est d'avoir de l'électricité, sinon tu es dans le trouble... Mais je prendrais un ouragan avant une tornade, qui peut emporter ta maison. Et il paraît qu'il y a des tornades aussi », a-t-il noté.

« Ce qui est "cool", c'est ce que les gens appellent la "Cajun Navy", nos amis de la Louisiane qui viennent aider avec leurs petits bateaux... Après, le Texas et en général et Houston en particulier vont rebondir, ils le font toujours. Katrina n'avait pas frappé là, mais Rita l'avait fait, puis il y avait eu Ike une couple d'années plus tard. On a rebâti, il y a trop d'argent et de fierté chez nous », affirme Tate.

Le receveur Diontae Spencer vient de la Louisiane, mais il a aussi un oncle et des cousins qui habitent à Houston. « Ils sont retournés en Louisiane en attendant que ça passe. Ils sont en sécurité. Il pleut beaucoup et il faut espérer qu'il n'y aura pas d'inondations aussi pires que pour Katrina. Ma famille avait perdu notre maison lors de cet ouragan (en 2005), alors qu'on avait trouvé refuge en Arkansas. C'est terrible, mais nous avons pu rebâtir après coup. J'avais perdu quelques trophées, mais c'était surtout pire pour ma mère, qui avait perdu bien des souvenirs de toute sa vie. C'est juste difficile à vivre, tu ne peux le décrire tant que tu n'es pas dans cette situation », a raconté Spencer, qui était âgé de 13 ans quand Katrina s'est abattue sur la Nouvelle-Orléans et sa région.