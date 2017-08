Association Américaine: les Pats domineront encore

Évidemment, il n'y a rien d'assuré dans le sport professionnel, surtout dans la NFL, où des équipes grimpent et glissent au classement chaque année. Sauf les Patriots, qui semblent encore mieux nantis que la saison dernière, au cours de laquelle ils ont été couronnés champions.

Âgé de 40 ans, Tom Brady pourrait encore être dans ses meilleures années. C'est une situation qui fait peur au reste de la ligue. Les Patriots amorceront la défense de leur titre le jeudi 7 septembre, contre les Chiefs de Kansas City.

«Je crois que c'est encore plus facile pour moi en ce moment que ça ne l'a jamais été, a indiqué Brady. J'ai l'impression que ma routine est meilleure qu'auparavant. Quand tu es plus jeune, tu ne sais pas trop quoi faire. Après 17 ans dans la ligue, je sais ce que je dois faire et je sais comment me préparer. C'est amusant d'être sur le terrain et de compétitionner. C'est pour cette raison que les joueurs de football sont ici.»

En Nouvelle-Angleterre, les joueurs vont sur le terrain et gagnent, après avoir montré une fiche de 14-2 en 2016. La section Est pourrait déjà avoir son équipe championne à l'Halloween, compte tenu des faiblesses des autres formations se battant pour le titre contre Brady et sa bande. Et ce, même si le prolifique quart a perdu pour toute la saison son receveur favori, Julian Edelman, qui est aux prises avec une déchirure ligamentaire au genou.

L'Association Américaine devrait quand même voir des luttes un peu plus serrées dans les autres sections, particulièrement celles de l'Ouest et du Sud.

Section Est

Brady avait besoin d'un receveur pour les longues passes, les Patriots ont donc acquis Brandin Cooks. Ils ont perdu les services du porteur de ballon LeGarrette Blount, mais ils possèdent beaucoup de profondeur à cette position. Le demi inséré Rob Gronkowski est à nouveau en santé et la ligne à l'attaque s'avère une des meilleures de la NFL.

Et la défensive, qui ne reçoit probablement pas tous les éloges qu'elle mérite, a ajouté quelques éléments clés comme le demi de coin Stephon Gilmore et le secondeur David Harris. Gardez un oeil sur le développement de l'ailier défensif Trey Flowers.

Le calendrier n'est pas intimidant, surtout à même la section. Les Dolphins de Miami ont subi de lourdes pertes en raison d'une blessure et il restera à voir si Jay Cutler sera la solution au poste de quart partant. Les Bills de Buffalo semblent incapables de déterminer qui doit partir et qui doit rester et leurs meilleurs receveurs, Sammy Watkins (échangé aux Rams) et Anquan Boldin (retraite), ne sont plus avec la formation.

Pour ce qui est des Jets de New York, ils devraient constituer une des pires équipes de la NFL.

Section Sud

Plusieurs analystes croient que les Texans de Houston, les Titans de Tennessee et les Colts d'Indianapolis se battront pour le titre de la section Sud en raison de leur talent très égal.

Les Texans possèdent une excellente défensive qui accueillera le retour de l'incomparable J.J. Watt et ce pourrait être suffisant pour surmonter d'importantes lacunes en offensive et au poste de quart. Ils ont également un très bon entraîneur-chef et ils se tirent rarement dans le pied - sauf en séries.

Aucune autre formation de l'Américaine ne semble aussi près de passer à un autre niveau que les Titans. Ils ont de la profondeur dans le champ arrière, un quart et une ligne offensive très stables et une défensive qui a développé des joueurs d'impact comme Jurrell Casey et Brian Orakpo. Le personnel d'entraîneurs est très créatif, ce qui pourrait mener l'équipe jusqu'au sommet de la section.

En ce qui concerne les Colts, le point d'interrogation reste l'état de santé du quart Andrew Luck, qui est aussi incertain que la ligne à l'attaque. La défensive n'est pas aussi efficace que celle des Texans ou des Titans et ce pourrait être une très longue saison pour l'entraîneur-chef Chuck Pagano, qui tentera de conserver son emploi.

Les Jaguars de Jacksonville seront plus intimidants maintenant que Tom Coughlin fait partie des dirigeants. Mais à peine meilleurs.

Section Ouest

Trois équipes se disputeront les honneurs de la section Ouest, si nous excluons les Charger de Los Angeles.

Les Raiders d'Oakland semblaient en bonne position de se mesurer aux Patriots en finale d'Association, jusqu'à ce que le quart Derek Carr se blesse à la fin du mois de décembre. S'il reste en santé, les Raiders sont favoris pour remporter la section et résister aux Chiefs de Kansas City, qui ont gagné l'Ouest au tout dernier match la saison dernière, et aux Broncos de Denver.

Les Raiders comptent dans leurs rangs plusieurs joueurs d'impact, dont le joueur défensif de la dernière saison: Khalil Mack. Ce dernier est de loin le meilleur joueur défensif de l'équipe et l'unité défensive devra connaître des succès dans la section la plus relevée de la NFL.

Les Chiefs sont très bons défensivement, efficaces à l'attaque et bien dirigés. Leur saison pourrait changer du tout au tout en l'espace de six semaines, au cours desquelles ils affronteront les Texans, les Steelers de Pittsburgh, les Raiders, les Broncos, les Cowboys de Dallas et les Giants de New York.

La défensive des Broncos pourrait mener l'équipe très loin, comme elle l'avait fait il y a deux ans, lors de sa conquête du Super Bowl. Ils possèdent de bons receveurs et de bons porteurs de ballon, mais le poste de quart est encore un peu problématique. Il ne faudrait toutefois pas sous-estimer Von Miller et sa bande.

Section Nord

Tout de cette section repose sur la capacité des Ravens de Baltimore de rebondir après une mauvaise saison. Si ce n'est pas le cas - et ils auront besoin d'un Joe Flacco en excellente santé - les Steelers vont dominer.

Les Ravens ont ajouté du talent en défensive grâce à l'arrivée du demi de sûreté Tony Jefferson, mais ils devront rajeunir leur front défensif.

Les Steelers forment néanmoins la meilleure équipe de la section Nord. Aucune attaque n'est plus dynamique et la défensive comprend de bons plaqueurs en Bud Dupree et Ryan Shazier. Le receveur Antonio Brown, le porteur de ballon Le'Veon Bell et le quart Ben Roethlisberger seront dans la course pour le titre de joueur le plus utile.

À sa 15e saison à la barre des Bengals de Cincinnati, Marvin Lewis aura besoin d'un revirement de situation après avoir vu sa formation terminer la dernière saison avec un dossier de 6-9-1. Les Bengals sont bons avec le ballon, mais pas sans celui-ci.

Finalement, les Browns de Cleveland ne montreront pas une fiche de 1-15, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se battront pas pour la première sélection du prochain repêchage.