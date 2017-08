Le Rouge et Noir l'a échappé belle

La formation locale a remporté une deuxième victoire consécutive samedi après-midi devant une autre salle comble à la Place TD, 31-24 aux dépens des Lions de la Colombie-Britannique, portant sa fiche à 3-6-1.

Les visiteurs ont tenté une spectaculaire remontée au quatrième quart, qu'ils ont amorcé avec un recul de 28 points au tableau indicateur. Trois touchés convertis leur ont permis de réduire l'écart et ils ont repris le ballon avec environ deux minutes à écouler au cadran et une chance de forcer la prolongation avec un autre majeur.

Une passe du quart Travis Lulay a cependant été déviée dans les airs et interceptée par le nouvel ailier défensif Jonathan Newsome pour protéger cette avance.

« Ils ont une bonne équipe et il n'est pas facile de prendre une telle avance contre eux. Je suis content que nos gars aient réussi à le faire et à gagner... Ils ont une équipe qui va faire des jeux à un moment donné, ils en ont fait plusieurs (au quatrième quart) et ça nous a pris un peu trop de temps à répliquer, mais on l'a fait éventuellement. Chaque victoire que l'on obtient permet de bâtir notre confiance et on va essayer de continuer à bâtir là-dessus », a commenté l'entraîneur-chef Rick Campbell après le match.

La victoire permettait au Rouge et Noir de se hisser au deuxième rang dans la division Est, un point devant les Alouettes de Montréal (3-6-0), à qui ils rendront visite lors de leur prochain match, jeudi.

« Cette équipe est de calibre pour remporter un championnat, mais nous devons nous assurer de nous améliorer chaque semaine. (Les Lions) ont fait des jeux pour rendre ça serré, mais notre offensive doit être capable de fermer les livres. C'est une leçon apprise dans une victoire. Le match (de jeudi) contre Montréal devient un gros match pour les deux clubs. Nous devons lécher nos plaies rapidement et être prêts pour ce match », a dit le quart Trevor Harris, qui a complété 30 de ses 45 passes pour 320 verges de gain par la passe, dont une pour un touché et deux interceptions.

Le demi Mossis Madu a réussi deux touchés, un par la voie des airs et l'autre par la course, alors que le quart substitut Ryan Lindley a réussi l'autre majeur des locaux sur un plongeon d'une verge. Le botteur Brett Maher a complété le pointage avec quatre placements.

L'ancien du Rouge et Noir Jeremiah Johnson a réussi deux des touchés des Lions, un par la course et l'autre sur une passe de Lulay, venu en deuxième demie.