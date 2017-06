Le Rouge et Noir opte pour les jeunes

Plusieurs nouveaux et jeunes joueurs ont percé l'alignement du Rouge et Noir, dont le demi défensif Sherrod Baltimore, âgé de 24 ans.

Martin Comtois

Tori Gurley était le meneur de la Ligue canadienne de football chez les receveurs, il y a deux ans, avec 10 touchés. Javier Arenas a évolué pendant cinq saisons dans la NFL, touchant plus de quatre millions $. Et Armagedon Draughn possédait le prénom le plus original au camp d'entraînement.

Ces trois athlètes font partie des 25 joueurs libérés par le Rouge et Noir durant le week-end. Les neuf clubs du circuit devaient soumettre avant 22 h, samedi soir, leur alignement de 46 joueurs en vue du début de la saison régulière. C'est sans compter les 10 noms placés au sein de l'alignement d'entraînement. Ottawa affrontera les Stampeders de Calgary, vendredi, à la Place TD. Il s'agira d'une reprise du dernier match de la coupe Grey remporté par le Rouge et Noir. Parmi les autres joueurs qui ont écopé, on retrouve le petit, mais rapide Shakir Bell, qui était impliqué dans une lutte avec William Powell et Mossis Madu pour les deux postes de demi-offensifs. L'ancien des Eskimos d'Edmonton a toutefois échappé le ballon à deux reprises lors du dernier match hors-concours contre les Alouettes, à Montréal. « Nous avions une bonne idée à quoi s'attendre avant cette deuxième partie. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La majorité des décisions étaient prises », a soutenu le directeur général Marcel Desjardins. « Ce qui était plus difficile, ce fut de communiquer la mauvaise nouvelle aux joueurs », a-t-il ajouté. Chez les receveurs, le Rouge et Noir a préféré la recrue Josh Stangby à Gurley, une des cibles les plus imposantes au camp en raison de ses 6'4'' et 230 livres. Il a aussi décidé de retenir les services de deux autres jeunes, Dominique Rhymes et Austen Hartley, dont les noms ont été placés sur l'alignement d'entraînement Gurley allait bientôt avoir 30 ans. Que signifie son départ ? « Ça reflète la profondeur que nous avons à cette position. Le dilemme que nous avions, c'était de savoir si nous voulions garder un vétéran au risque de retarder le développement des plus jeunes receveurs », a expliqué Desjardins. Reste maintenant à savoir si Kenny Shaw, un des deux receveurs vedettes acquis durant l'hiver, sera apte à entamer la saison contre Calgary. On devrait en savoir plus son état de santé lundi lors de la première séance d'entraînement du Rouge et Noir. En revanche, un grand blessé de 2016 effectuera un retour. Desjardins a confirmé que le bloqueur Jake Silas, qui a disputé 12 parties la saison dernière avant que son épaule cède, sort de la retraite. Dupuis a versé une larme En défensive, les Avery Ellis, Corey Tindal, Jason Ankrah, Jake Ceresna, Kevin Brown et Sherrod Baltimore font partie des nouveaux venus. Et les joueurs francophones dans tout ça ? Les postes des Antoine Pruneau, Patrick Lavoie, Jason Lauzon-Séguin, Arnaud Gascon-Nadon et Jean-Philippe Bolduc n'étaient jamais menacés. À eux s'ajouteront en 2017 les recrues Anthony Gosselin et Louis-Philippe Bourassa. Le premier est un centre-arrière, le second s'avère un spécialiste des longues remises. Ils se retrouvent tous deux pour l'instant sur l'alignement principal. Quant à Mathieu Dupuis, ce plaqueur réclamé en cinquième ronde au repêchage, il a été libéré, victime du surplus de joueurs canadiens au sein de la ligne défensive. Le Rouge et Noir compte déjà sur Gascon-Nadon, Connor Williams, Zack Evans, Ettore Lattanzio, Nigel Romick et Andrew Marshall. « Nous avons songé à le convertir en joueur de ligne offensive », a avoué Desjardins. Dupuis n'a pas chômé longtemps. Les Tiger-Cats de Hamilton l'ont mis sous contrat, quelques heures plus tard. « Je suis un gars qui joue avec beaucoup d'émotions. C'est normal d'être triste et de verser une larme quand tu te fais mettre à la porte », a confié la recrue québécoise au moment où il était en route vers le sud de l'Ontario. « Mais quand j'ai eu l'appel pour Hamilton, j'ai eu des frissons. Ça m'a remis sur le piton assez vite d'obtenir une nouvelle chance. »

