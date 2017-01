Burris se retire avec le sourire

Le vétéran quart-arrière du Rouge et Noir a officialisé mardi midi qu'il ne jouerait plus au football après 18 saisons passées dans la LCF, dont les trois dernières à Ottawa. « Aujourd'hui, c'est un moment pour célébrer », a-t-il pris le soin de noter.

Burris, qui fêtera ses 42 ans en juin, était flanqué de ses deux garçons et sa conjointe Nicole. Plusieurs joueurs étaient debout derrière lui, dont ses amis Jon Gott, Christopher Milo et Brad Sinopoli. Non loin se trouvaient ses patrons Marcel Desjardins et Rick Campbell.

« C'est important pour moi d'arrêter de jouer pendant que je suis encore en santé », a-t-il expliqué. Son genou gauche sur lequel les médecins ont opéré il y a six semaines se porte bien.

« Mais cette saison, je trouvais que les plaqués devenaient plus difficiles à encaisser (...) Je me doutais que ça pourrait s'avérer ma dernière saison. »

Burris l'a avoué. Il n'aurait pu souhaiter prendre sa retraite sur une meilleure note. « Un scénario digne de Hollywood », a-t-il précisé en faisant allusion à la conquête de la coupe Grey en novembre.

Malgré une jambe en compote, ce dernier a mené le Rouge et Noir à une victoire en prolongation contre Calgary. Sa performance lui a valu d'être choisi joueur par excellence de la finale.

C'était la troisième fois en carrière qu'il levait le trophée centenaire à bout de bras. Il l'avait gagné aussi en 1998 et 2008 lors de deux séjours différents chez les Stampeders.

Burris se retire en tant que le troisième quart-arrière le plus productif de l'histoire de la Ligue canadienne de football (LCF) au chapitre des verges (63 227) et touchés (374) récoltés par la passe. Seuls Anthony Calvillo et Damon Allen le devancent.

« J'aurai un petit pincement au coeur quand je verrai le Rouge et Noir disputer un premier match la saison prochaine (...) Mais j'ai hâte en même temps d'encourager cette équipe. »

Les champions de la coupe Grey ont l'intention de le fêter avant une de leurs premières parties en 2017, a confirmé Marcel Desjardins. « Parce que cette franchise n'aurait jamais connu tous ces succès sans lui », a-t-il ajouté.

Est-ce que son numéro 1 sera retiré?

« Nous n'avons pas encore discuté du format que prendra cette célébration de la carrière de Henry », a soutenu un des propriétaires, Jeff Hunt.