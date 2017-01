Burris annoncera sa retraite

Le Rouge et Noir tiendra une conférence de presse mardi durant laquelle le quart-arrière âgé de 41 ans annoncera qu'il remise casque et épaulettes. Plusieurs joueurs et membres du personnel seront sur place pour applaudir le nouveau héros sportif de la capitale nationale.Burris a mené Ottawa à une première conquête de la coupe Grey depuis 1976 en novembre dernier. Le vétéran de 18 saisons avait complété 35 de 46 passes pour 461 verges et trois touchés dans cette victoire en prolongation contre les Stampeders de Calgary. Il a été nommé joueur par excellence de la finale de la LCF pour la deuxième fois en carrière.Burris avait reçu pareil honneur en 2010 lorsqu'il évoluait à Calgary. Il s'est joint au Rouge et Noir en février 2014 après avoir été libéré par les Tiger-Cats de Hamilton.Surnommé Smilin Hank en raison de sa bonne humeur contagieuse, le natif de Spiro, en Oklahoma, termine sa carrière au quatrième rang des quarts les plus victorieux (118) dans les annales de la LCF derrière Anthony Calvillo, Damon Allen et Ron Lancaster. Il a accumulé plus de 10 000 verges via la passe avec trois clubs différents (Calgary, Hamilton et Ottawa).