Les Cowboys seront les hôtes des Packers de Green Bay, dimanche, dans un match éliminatoire de la Nationale. Les Packers ont accédé à la deuxième semaine éliminatoire en disposant facilement des Giants de New York 38-13 dimanche dernier, tandis que les Cowboys profitaient d'un laissez-passer.

Rodgers a lancé pour 362 verges et quatre touchés au cours de ce duel. Les Packers s'amènent au Texas forts d'une séquence de sept victoires. Le quart étoile a lancé 22 passes de touché contre aucune interception au cours de ses huit dernières rencontres.

Crawford, un colosse de six pieds quatre, 285 livres, sera de retour après avoir raté les deux derniers matchs des Cowboys en raison de problèmes à l'épaule et aux ischio-jambiers. Celui qui a récolté 28 plaqués et quatre sacs cette saison éprouve un profond respect pour le mobile quart des Packers.

«Ce gars-là est un animal, a-t-il déclaré aux reporters rassemblés à Frisco, au Texas, mercredi. Mais je crois que si on peut le garder au sein de sa pochette protectrice, on peut le rabattre. Notre couverture tiendra suffisamment longtemps pour qu'on puisse le mettre au sol.»

Un élément crucial

L'ailier défensif DeMarcus Lawrence (dos), le demi de coin Morris Claiborne (aine) et le plaqueur étoile Tyron Smith devraient aussi être de retour ce dimanche, mais le propriétaire et d.g. des Cowboys, Jerry Jones, a déclaré que la présence de Crawford était cruciale.

«Son travail comme ailier défensif gauche sera très important pour nous. Nous devons obtenir une bonne performance de sa part», a-t-il dit sur les ondes d'une radio de Dallas, mardi.

Dallas a remporté 11 victoires consécutives cette saison, dont un gain de 30-16 à Green Bay en octobre. Rodgers avait complété 31 de ses 42 passes pour 294 verges et un touché ce jour-là, mais il avait aussi été intercepté une fois et échappé le ballon deux fois. Les Cowboys avaient recouvré l'une de ces échappés.

Le match se mettra en branle à compter de 16h40, dimanche. Le vainqueur passera en finale d'Association.