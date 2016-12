Statu quo chez le Rouge et Noir

L'entraîneur-chef du Rouge et Noir a confirmé vendredi le retour de tous ses adjoints en vue de 2017. Il s'agit de la première fois dans l'histoire de la jeune franchise qu'aucun changement n'est apporté au personnel d'instructeurs.

«En fait, à travers la ligue, c'est rare de voir un groupe qui demeure intact. Habituellement, il y a du va-et-vient», a reconnu Campbell au bout du fil.

Ottawa avait dû trouver un coordonnateur à l'attaque à la conclusion de chacune de ses deux premières saisons.

Jason Maas avait succédé à Mike Gibson en 2015. Puis Jamie Elizondo a pris la relève de Maas en 2016 après que ce dernier eut été promu entraîneur-chef des Eskimos d'Edmonton.

Le Rouge et Noir a aussi changé de coordonnateur des unités spéciales la saison dernière. Bob Dyce a remplacé Don Yanowsky.

«C'est une source de fierté de savoir que nous allons conserver les mêmes entraîneurs. Les organisations sportives qui connaissent le plus de succès sont celles qui misent sur la stabilité, a rappelé Campbell.

«Puis cette familiarité va nous permettre de continuer à grandir et nous améliorer, de tisser des liens encore plus serrés avec les joueurs», a-t-il ajouté.

Le travail d'Elizondo de même que du coordonnateur défensif Mark Nelson lors du match de la coupe Grey a été vanté un peu partout dans la LCF. Le Rouge et Noir a stoppé les puissants Stampeders de Calgary pour donner un premier titre en 40 ans à Ottawa. Les deux adjoints avaient souvent le jeu parfait pour contrer l'adversaire.

Bryan Chiu continuera à s'occuper de la ligne offensive. Leroy Blugh en fera de même avec la ligne défensive.

Quant à Travis Moore et Ike Charlton, ils conserveront respectivement leur responsabilité d'entraîneur des receveurs et entraîneur des demis défensifs. Derek Oswalt, Beau Walker et Patrick Bourgon demeurent aussi en place.

Encore plusieurs contrats à négocier

Depuis la conquête de la coupe Grey il y a presque un mois, la direction de l'équipe a prolongé les contrats de plusieurs joueurs, dont Antoine Pruneau et SirVincent Rogers.

Elle cherche toujours à s'entendre avec ses receveurs étoiles Greg Ellingson et Ernest Jackson, ses demis Abdul Kanneh, Mitchell White et Forrest Hightower de même que le secondeur Tank Reed.