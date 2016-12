Le Rouge et Noir conserve deux autres joueurs

Le Rouge et Noir a annoncé mercredi la prolongation des contrats des plaqueurs Nigel Romick et Ettore Lattanzio. Les nouveaux pactes sont d'une durée de deux ans.

Lattanzio a excellé dans son rôle de réserviste en 2016, réussissant 24 plaqués et cinq sacs en 17 parties. L'ancienne vedette des Gee Gees de l'Université d'Ottawa s'est jointe à l'organisation au milieu de l'été 2015 après avoir été libérée par les Blue Bombers de Winnipeg. Quant à Romick, il a été limité à deux matches en raison d'une blessure. Ce choix de troisième ronde avait récolté 17 plaqués au sein des unités spéciales en 2015.

Le Rouge et Noir avait déjà octroyé de nouveaux contrats à Connor Williams et Antoine Pruneau dans le dernier mois. « Nous sommes heureux d'avoir à la fois Ettore et Nigel de retour avec nous pour les deux prochaines années, a soutenu le directeur général Marcel Desjardins dans un communiqué de presse.

«Ils sont tous les deux des joueurs clés au sein de notre formation et nous permettront de maintenir notre profondeur en termes de joueurs canadiens», a-t-il ajouté.