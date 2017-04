Coupe du monde 2026: l'Amérique du Nord dépose sa candidature

NEW YORK - Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont déposé une candidature commune pour obtenir l'organisation de la Coupe du monde de soccer 2026.

L'annonce de cette candidature conjointe a été faite, lundi, à l'observatoire du 102e étage du One World Trade Center à New York, par le président de l'Association canadienne de soccer Victor Montagliani, le président de la fédération américaine Sunil Gulati et le président de la fédération mexicaine Decio deMaria. Les trois pays tenteront d'accueillir la première Coupe du monde élargie à 48 pays. C'est le double de la dernière Coupe du monde présentée en Amérique du Nord en 1994, quand les États-Unis étaient le seul pays hôte. Aucune autre candidature rivale n'a encore été soumise pour le tournoi de 2026, qui sera attribué par la FIFA en 2020.