La pérennité du cheptel de cerfs en Outaouais

Pour une 4e année consécutive, les chasseurs de la zone 10-Est seront limités à récolter uniquement un cerf mâle, en raison de la très faible densité des bêtes dans ce secteur - soit 2,6 cerfs par km² - enregistrée lors du dernier inventaire aérien effectué en 2014 par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. D'autre part, les adeptes du secteur 10-Ouest auront le choix de récolter soit un cerf mâle, femelle ou un faon en raison d'une densité plus favorable estimée à 3,7 cerfs par km².

Mais il demeure important d'être réaliste, en ce qui concerne la densité actuelle des cerfs en Outaouais, et ce, malgré un taux de natalité favorable. Depuis le dernier recensement, plusieurs bêtes ont été victimes des hivers rigoureux que nous avons connus dans la région. Il est également important de réaliser que les densités de cerfs peuvent varier sur l'ensemble du territoire. Ainsi, certains secteurs auront peu ou pas de bêtes, tandis que d'autres profiteront d'une concentration plus favorable. Nous sommes bien loin des belles années, de 2000 à 2007, alors que le cheptel de cerfs dépassait les 90 000 têtes. La majorité des chasseurs sportifs sont de plus en plus conscients de ce fait, surtout avec les baisses de récoltes annuelles enregistrées depuis 2014. Selon le ministère, « lorsqu'on gère des cerfs nordiques qui sont à la limite de leur aire de distribution, il est normal de vivre des variations de densité et de récolte». Bien que le niveau de la récolte totale de la saison dernière soit similaire à celle de 2015, il demeure évident que la densité est loin d'être idéale pour améliorer le taux de succès. Afin d'assurer la pérennité du cheptel dans la région, il est souhaitable que les chasseurs sportifs agissent de manière à favoriser sa croissance. Pour ce faire, ils devront poser des gestes de conservation dès la prochaine saison.

Restriction de la taille des bois

Règle générale, la majorité des chasseurs sportifs n'hésitent pas à gracier une femelle accompagnée de faons. Dans ce genre de situation, l'éthique du chasseur nous dicte de patienter afin de récolter un cerf mâle ou femelle solitaire. Si le chasseur désire à tout prix récolter un gibier, le faon demeure un choix de conservation logique. D'ailleurs, les biologistes confirment que, dans le cas d'un hiver rigoureux, ce n'est qu'un faible pourcentage des faons qui parviennent à survivre. D'autre part, la femelle donne habituellement naissance à un ou deux faons annuellement, ce qui procure une stabilité dans la croissance du cheptel.

Depuis plusieurs années, les statistiques démontrent également que la récolte de cerfs mâles est composée principalement de bêtes âgées d'environ un an et demi. Ce facteur représente une problématique, en raison du nombre décroissant de mâles au sein du cheptel. Cela explique la rareté ou l'absence de grattages compétitifs et territoriaux au sol par les cerfs mâles, lors de la période du rut (première moitié de novembre) en raison du surnombre de femelles. Afin de corriger ce type de situation, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a mis de l'avant un projet expérimental en Estrie, cette année, imposant une restriction sur la taille limite des bois (RTLB), qui permet seulement la récolte de cerfs mâles adultes qui possèdent trois pointes de 2,5 cm ou plus d'un côté du panache. Cette initiative vise la protection des jeunes mâles adultes (daguets à 4 pointes) pour augmenter leur nombre afin d'équilibrer le ratio mâle /femelle du cheptel.

Il faut sensibiliser les chasseurs sportifs au fait que les mesures et les comportements de conservation que nous prenons aujourd'hui assureront nos chasses futures et celles de notre relève.

Bonne chasse sécuritaire à tous!