Pêche blanche «féerique» à Duhamel

Depuis près d'une décennie maintenant, le village de Duhamel organise une activité de pêche blanche familiale dont le succès ne cesse d'augmenter au fil des ans. Le maire David Pharand compte sur cette activité afin de promouvoir la participation familiale, notamment auprès des enfants dans le but avoué d'assurer la relève. Le succès de cette initiative est possible grâce à la collaboration d'un comité organisateur qui regroupe le conseil municipal, des bénévoles de la communauté, le club chasse et pêche de Duhamel et la Société des établissements de plein air du Québec. Cette année, la journée de pêche familiale « sans frais » se tiendra le samedi 28 janvier de 8 h à 15 h au lac de la Ferme. Cette activité halieutique prend place lors des « Féeries du chevreuil » qui se déroulent les 28 et 29 janvier 2017.

Pêche en herbe

À titre de nouveauté cette année, on y retrouve le programme « Pêche en herbe », une présentation de la Fondation de la faune du Québec, avec le soutien de son principal partenaire, Canadian Tire, et en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parc. Ce programme a pour but d'initier les jeunes de 9 à 12 ans à la pratique de la pêche sportive. Les 100 premiers participants de ce groupe d'âge à s'inscrire sur place, de 8 h à 10 h, vont recevoir un permis de pêche gratuit qui sera valide jusqu'à l'âge de 18 ans, une brimbale de pêche ainsi que la brochure « La pêche blanche avec Guliver ». Tous les autres participants âgés de 9 à 12 ans lors de l'activité recevront également une brimbale de pêche gratuite.

Activités et services

Le comité organisateur a mis sur pied un service de navette sur traîneau avec VTT pour les participants à partir du lieu de stationnement jusqu'au site du lac de la Ferme. Il y aura également un service de perçage de trous gratuit offert à tous les jeunes pêcheurs et leur famille. Malgré le fait qu'il n'y aura pas de cabanons de pêche sur le lac, les participants pourront aller se réchauffer dans un refuge ou l'on servira un dîner gratuit avec soupe et chiens chauds. De plus, il y aura entre 10 h et 15 h des balades en carriole tirée par des chevaux pour ceux qui désirent se divertir et découvrir le paysage féerique de Duhamel. Il y aura également le tirage de nombreux de prix de présence à 15 heures pour tous les enfants de 12 ans et moins. Un rappel aux parents qu'ils doivent posséder un permis de pêche valide et de ne pas oublier d'apporter leurs équipements de pêche ainsi que leurs appâts (vers de terre) ou leurres artificiels. Pour les intéressés, il y a également un souper spaghetti (avec frais pour adultes et enfants) qui aura lieu au Centre communautaire à 17 h 30, suivi d'une soirée spectacle à 19 h. Ceux qui désirent plus d'informations sur cette activité sont priés de communiquer avec Martine Caron, coordonnatrice en loisirs, culture et tourisme de la municipalité de Duhamel au 819-428-7100 (poste 1611).

Bref, le village de Duhamel vous invite à venir prendre une bonne bouffée d'air frais en famille dans cette région montagneuse qui abrite toujours un imposant ravage de cerfs de Virginie.

De plus, il vous sera possible d'initier vos enfants aux plaisirs de la pêche sportive et la possibilité de revenir à la maison avec de la chair tendre de truite.

Il ne reste à souhaiter que Dame Nature sera clémentes pour ce genre d'activité et que l'on vous y retrouvera en grand nombre !

Bonne pêche à tous...