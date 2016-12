Bilan de chasse

CHRONIQUE - COLLABORATION SPÉCIALE / Selon un communiqué émis le 14 décembre dernier par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la saison de chasse au cerf de Virginie 2016 s'est avérée des plus fructueuses pour la majorité des chasseurs au Québec. La récolte totalise 52 019 bêtes, une augmentation de 9 % comparativement à l'année dernière.

Le succès de chasse global au Québec se situe donc à 33 % pour la saison 2016. Cela signifie qu'un chasseur sur trois a récolté un cerf cette année parmi les 143 000 permis vendus pour ce gibier tant convoité. Par contre, les chasseurs de la zone de chasse 10-Outaouais n'ont pas connu autant de succès cette saison. Les données officielles, qui seront disponibles en janvier 2017, devraient refléter une récolte équivalente à celle de l'an dernier.

Zone 10-Est

La loi du mâle s'appliquait dans cette zone pour tous les types d'engins de chasse et les chasseurs ont récolté 1 300 cerfs mâles adultes cette année, soit 105 bêtes de plus que l'an dernier (1 195). Aucune récolte de cerfs sans bois n'est permise dans ce secteur depuis 2014 afin de maximiser la croissance du cheptel.

Zone 10-Ouest

Les chasseurs dans cette zone connaissent un taux de succès à la baisse depuis la saison 2012 avec une récolte totale de 8 610 cerfs en 2013 (-632), 6 768 en 2014 (-1 842), 5 043 en 2015 (-1 725) et 4 756 en 2016 (-287). Le tirage au sort (1 000 permis) s'est soldé avec la récolte de 362 femelles et 13 faons. Autre statistique intéressante, ce sont présentement les chasseurs à l'arbalète qui dominent sur les autres engins de chasse au niveau du pourcentage de la récolte annuelle de cerfs sans bois. Avant l'instauration de la chasse à l'arbalète à l'intérieur de la saison de chasse à l'arc en 2008, la récolte avec cette arme représentait environ 2 % de la récolte totale. Depuis la saison de chasse 2014, les chasseurs à l'arbalète dominent avec une récolte de 55 % des cerfs sans bois, signe de la popularité toujours grandissante de ce type d'arme. Par contre, les utilisateurs d'armes à feu continuent à dominer au chapitre de la récolte des cerfs mâles avec 80 %.

Saisons hivernales défavorables

Pour être mieux informé sur les résultats de récolte dans la zone de chasse 10-Outaouais ainsi que sur la population et situation du cheptel de cerfs, je me suis entretenu avec le biologiste (et chasseur) André Dumont, responsable de la grande faune à la Direction de la gestion de la faune de l'Outaouais du MFFP.

Selon M. Dumont, « les cerfs sont ici à la limite nord de leur répartition en Amérique du Nord et Dame Nature est la grande responsable de la situation que nous vivons actuellement en raison d'une série de saisons hivernales peu clémentes envers les cerfs. » On se rappelle que l'accumulation de neige record enregistrée à l'hiver 2008 avait eu un effet néfaste sur la population des cerfs en Outaouais estimé à 90 000 bêtes à l'époque et à environ 46 500 cerfs depuis 2014.

Les hivers particulièrement neigeux de 2014 et 2015 sont également responsables pour la perte importante de nombreux cerfs de notre cheptel. Fait rassurant les cerfs sont très prolifiques. Le troupeau affiche présentement un excellent taux de reproduction. En effet, 95 % des 65 femelles (biches frappées sur les routes de la région) autopsiées au cours de l'hiver dernier étaient gestantes et la majorité portait des jumeaux. Un rappel aux intéressés que le nourrissage hivernal des cerfs à des fins de loisirs est dommageable et cette pratique, malheureusement trop répandue dans notre région, diminue leurs chances de survie ».

Bref, il n'existe aucun doute que notre patrimoine faunique figure parmi les plus beaux héritages de nos ancêtres ! Je profite de l'occasion pour souhaiter aux nombreux adeptes des aventures de chasse et de pêche 2017 des plus agréables, mémorables et couronnées de succès !