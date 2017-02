Boucher de retour en 2017

Les Champions d'Ottawa ont quand même tenu à confirmer que leur voltigeur étoile Sébastien Boucher sera de retour l'été prochain. À 35 ans, l'athlète franco-ontarien a connu une saison satisfaisante en 2016. Il a frappé pour ,291, avec huit circuits et 55 points produits. Sa moyenne au bâton a grimpé à ,371 dans les séries éliminatoires de la Ligue Can-Am.

Il a surtout profité de sa septième campagne dans la ligue indépendante pour établir quelques records. Il est devenu le joueur qui a frappé le plus de coups sûrs, produit le plus grand nombre de points et croisé le marbre le plus souvent dans l'histoire du circuit de Miles Wolff.

« Nous sommes très heureux de compter sur lui pour une autre saison. En plus d'être un grand athlète, Sébastien est un très bon ambassadeur pour la communauté dans laquelle il a grandi », a fait savoir le gérant des Champions, Hal Lanier, dans un communiqué.

Le club d'Ottawa amorcera sa troisième campagne le 18 mai prochain. Il ne reste plus que quelques postes à combler.