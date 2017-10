Les Sénateurs rossés par le Tricolore

La troupe de Claude Julien remportait un deuxième gain en deux soirs après six revers de suite, tandis que celle de Guy Boucher a échappé ses trois derniers matches, après avoir commencé le camp d'entraînement avec trois victoires consécutives. Personne ne se souviendra de ces dossiers à compter de jeudi quand la saison régulière se mettra en branle, avec une visite des Capitals de Washington au Centre Canadian Tire dans le cas des Sénateurs.

La soirée difficile de Chabot, le défenseur beauceron de 20 ans, pourrait cependant lui être coûteuse, surtout alors que le capitaine Erik Karlsson a montré des signes qu'il pourrait être prêt à jouer le match inaugural. Il a terminé sa soirée avec un différentiel de - 5, étant responsable du but d'Alex Galchenyuk a lancé le Tricolore en avant à la dernière minute du premier tiers.

«Il a montré de super belles choses au camp, lui autant que d'autres jeunes. Mais lors des deux derniers matches, quand le calibre devient de plus en plus un calibre de la LNH, on voit que comme tous les jeunes, même ceux qui sont très bons, il y a certaines choses qu'il faut qu'ils apprennent. C'est un très bon joueur, qui est arrivé au camp avec une attitude beaucoup plus mature que l'année dernière... Le renvoyer l'année dernière a été le bon choix, et là, il faut faire le bon choix encore, pour l'équipe et pour le jeune, où il est rendu, le nombre de minutes qu'il doit avoir et ce que sera son rôle», a indiqué l'entraîneur-chef Guy Boucher après le match.

Le vétéran Dion Phaneuf s'est porté à la défense de Chabot: «Vous allez regarder les statistiques plus que nous. On s'en va sur le train et on retourne à la maison pour se reposer pour une journée. On ne pointera personne du doigt, Chaby a connu un bon camp, il a bien joué pendant la présaison pour notre club. Il a beaucoup de talent et ces soirées arrivent. Il fait partie de notre équipe, il joue avec ce club et tout le monde a eu une mauvaise soirée. Blâmez-moi plutôt que le kid», a-t-il déclaré.

Les deux attaquants d'âge junior, Logan Brown et Alex Formenton, n'ont pas trop aidé leur cause non plus. Le premier a obtenu une passe sur un but de Mark Stone en troisième période, mais il a aussi écopé de trois punitions, alors que le second a été pas mal invisible en 12:44 minutes de jeu.

Âgé de 18 ans seulement, Formenton doit jouer régulièrement s'il est pour rester à Ottawa au lieu d'aller rejoindre ses Knights de London, a déclaré le d.g. Pierre Dorion pas plus tard que vendredi.

Le défenseur Ben Harpur, qui détient un contrat à deux sens et pourrait donc être cédé aux Senators de Belleville au besoin, a mal paru de son côté sur le premier but du Canadien, laissant Brendan Gallagher s'emparer d'un retour à l'embouchure du filet. «On a vu ce qu'on voulait voir, on a placé des joueurs dans certaines situations pour voir ce qu'ils pouvaient faire. On a certaines décisions qui sont faciles, d'autres qui sont plus dures. Il est temps de passer à l'étape suivante, les matches hors-concours sont une série d'essais et d'erreurs», a ajouté Boucher, qui s'inquiétait de l'indiscipline des siens (huit mineures en tout).

Laissé à lui-même, le gardien Craig Anderson a pris le chemin des douches en début de troisième période après avoir concédé six buts sur 30 lancers. Mike Condon l'a remplacé et il a alloué trois autres buts, deux réussis par Jacob De La Rose, dont l'un en désavantage numérique, et l'autre par le défenseur de 19 ans Victor Mete, coéquipier de Formenton à London. Gallagher a dirigé l'attaque montréalaise avec deux buts et une passe, alors que Jonathan Drouin y est allé de trois mentions d'assistance. Andrew Shaw, Shea Weber et Max Pacioretty ont aussi déjoué Anderson lors de ce gain qui devrait rassurer un peu les partisans montréalais, inquiets de la tenue de leur club en matches hors-concours. Kyle Turris a réussi le premier but du match à la première minute contre un Carey Price qui était en grande forme même s'il a été peu occupé (17 tirs, dont deux au deuxième tiers).

Ce sont maintenant ceux des Sénateurs qui vont se demander si le pointage cumulatif des trois derniers matches (22-6 pour leurs adversaires) est un présage de ce qui attend les finalistes de l'Est le printemps dernier quand la saison régulière va commencer.