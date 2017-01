Gallagher absent deux mois

Ainsi est faite la réalité parfois difficile du club montréalais, qui doit composer avec bien des malchances quant à la santé de ses joueurs cette saison.

La bonne nouvelle, c'est qu'Alex Galchenyuk a repris l'entraînement avec le reste de l'équipe, et bien qu'il ne sera pas en mesure d'affronter les Maple Leafs, samedi soir à Toronto, son retour au jeu ne semble être qu'une simple question de jours.

La moins bonne nouvelle, c'est que Brendan Gallagher, frappé à la main gauche par un violent tir de Shea Weber mercredi soir à Dallas, est absent pour au moins les deux prochains mois, peut-être plus.

« Ça fait deux saisons de suite pour Brendan, nous sommes désolés pour lui, on a perdu quelques joueurs importants récemment et c'est frustrant d'en perdre un autre, a commenté le capitaine Max Pacioretty, vendredi à Toronto. Mais c'est maintenant au suivant. C'est notre façon de voir les choses quand il y a des blessés. »

Gallagher, qui a été opéré à la main jeudi soir à Montréal, pourrait donc revenir au jeu seulement au début du mois de mars, dans le plus optimiste des scénarios, suite à cette mésaventure devant un tir de Weber, qui n'en est d'ailleurs pas à sa première victime.

En ce qui concerne le numéro 11, une absence de deux mois représenterait une absence plus importante que celle de la saison dernière, quand il avait dû rater 17 matches en raison d'une blessure, également à la main gauche. « Ce n'est pas la même blessure », a tenu à préciser l'entraîneur Michel Therrien. « C'est la même main, mais pas au même endroit. Mais c'est une lourde perte, Brendan jouait du hockey solide dernièrement. »

Galchenyuk, lui, a pu s'entraîner vendredi, tout en portant un maillot de couleur différente pour éviter les mises en échec. L'attaquant se remet plus rapidement que prévu d'une blessure au genou droit, qui le force pour le moment à porter une attelle lorsqu'il est sur la glace.

« Je me sens bien, le genou va bien, mais je dois retrouver ma forme de match, a expliqué l'attaquant. Même quand tu n'es pas blessé, si tu ne patines pas avec le reste de l'équipe pendant quelques semaines, ça paraît. Il y a un peu de rouille qui s'installe. Ça va finir par revenir. Jouer avec une attelle, je l'ai fait auparavant. Dans les séries il y a deux ans, je jouais avec deux attelles... »

À la manière de Galchenyuk, Andrei Markov a lui aussi repris l'entraînement en enfilant un maillot de couleur différente pour éviter aussi les mises en échec. Absent depuis le 17 décembre, Markov ne jouera toutefois pas ce soir lui non plus, mais son retour ne saurait tarder, comme celui de Galchenyuk. Markov a choisi de ne pas parler aux médias vendredi. « La semaine prochaine, c'est une possibilité », a avancé Michel Therrien en parlant des deux joueurs.

Premier match de Sherbak

Avec toutes ces blessures, les plus jeunes ont l'occasion de se mettre en évidence, et ce soir, ce sera au tour de Nikita Scherbak, qui aura la chance de disputer son premier match dans la Ligue nationale, en complétant un trio avec Michael McCarron et Bobby Farnham.

Michel Therrien a reconnu que l'attaquant avait connu un camp d'entraînement moyen (« on a tous été un peu déçus », a-t-il pris soin d'ajouter), mais voici qu'il a récolté 20 points en 27 matches chez les IceCaps de St. John's.

À n'en point douter, Scherbak est prêt. C'est lui-même qui le dit. « Je jouais déjà avec Michael McCarron à St. John's, et il y a une bonne complicité entre nous, a-t-il expliqué. Depuis le camp d'entraînement, j'ai travaillé sur mon jeu défensif et sur mon jeu d'ensemble. Je suis un bien meilleur joueur maintenant. »