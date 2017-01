Pacioretty joue de nouveau les héros

Tyler Seguin a nivelé le score à 14:44 au premier tiers, faisant dévier un tir de Jordie Benn. Seguin est le plus productif des siens avec 39 points, incluant 14 buts. Il s'agissait de son troisième but en autant de matches.

Gallagher est le huitième pointeur des siens avec six buts et 18 points, en 39 matches.

Il n'a fallu que 19 secondes pour que les partisans du Canadien puissent célébrer. Pacioretty a filé en échappée et a déjoué Kari Lehtonen entre les jambières, récoltant ainsi un 18e but cette saison.

Voici cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Stars de Dallas disputé mercredi soir, au American Airlines Center.

Un larcin qui rapporte

Le CH a bénéficié d'un beau jeu de Phillip Danault pour prendre les commandes à 10:38 au premier vingt. Le hockeyeur de Victoriaville a ravi le disque à Curtis McKenzie en zone des Stars et a passé à Nathan Beaulieu, qui a fait mouche avec un tir des poignets du cercle gauche. Le défenseur ontarien signait un deuxième but cette saison après sa réussite du 2 novembre, contre Vancouver.

La réplique de Seguin

L'indiscipline coûte cher

Les Stars ont pris les devants 2-1 en deuxième période, pendant une punition à Brendan Gallagher, pour avoir accroché. Jason Spezza a gagné une mise au jeu en zone adverse et John Klingberg a touché la cible avec un tir bas des poignets, à la droite de Montoya. Le Suédois de 24 ans a marqué à 12:29.

Le vent tourne en 1:15 en troisième période, mais les Stars

Soixante-quinze secondes ont suffi au Canadien pour reprendre les devants, en avantage numérique. Alexander Radulov a converti une courte échappée à l'aide d'un beau revers, à 2:58, puis Max Pacioretty a fait 3-2 avec un tir des poignets dans la lucarne, à la droite de Lehtonen. Entre-temps, le CH a par contre perdu les services de Gallagher, blessé à la main gauche par un tir de Shea Weber. Gallagher est le huitième pointeur des siens avec six buts et 18 points, en 39 matches. Le Bleu-Blanc-Rouge semblait filer vers un gain en temps régulier quand Esa Lindell a soulevé le public du American Airlines Center, avec 2:47 au cadran. Il a déjoué Montoya avec un tir vif de la pointe, faisant en sorte d'envoyer le CH en prolongation dans un cinquième match de suite.

Pacioretty met fin au débat en temps supplémentaire - encore une fois

