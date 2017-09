L'Europe remporte la Coupe Laver

PRAGUE - Roger Federer est venu de l'arrière pour vaincre Nick Kyrgios 4-6, 7-6 (6), 11-9 dimanche et procurer la première coupe Laver à l'Europe, dimanche. Samedi, Federer et Rafael Nadal ont uni leurs forces pour remporter le match de double.

Réunis en tandem pour la première fois, Nadal et Federer ont défait les Américains Sam Querrey et Jack Sock 6-4, 1-6, 10-5. «C'était incroyable !», s'est exclamé Nadal. La compétition qui s'étalait sur trois jours à l'O2 Arena de Prague mettait en scène les six meilleurs tennismen européens contre les six meilleurs du reste du monde. Considérée par plusieurs comme étant l'équivalent en tennis de la Coupe Ryder au golf, la première édition de la Coupe Laver a été disputée sur un court de ciment gris foncé. Rafael Nadal, Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem et Tomas Berdych ont complété l'équipe européenne, tandis que Sam Querrey, John Isner, Jack Sock, Denis Shapovalov et Frances Tiafoe représentaient le monde. Chicago accueillera la compétition en 2018.