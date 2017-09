Coupe Laver : Shapovalov s'incline devant Zverev

Shapovalov, qui n'est âgé que de 18 ans, n'a donc pu venger sa défaite encaissée contre Zverev en demi-finales du tournoi de la Coupe Rogers de Montréal en août. Ce triomphe de Zverev a donné les devants 3-1 à l'Équipe Europe.

Plus tôt dans la journée, le Serbe Marin Cilic a battu l'Américain Frances Tiafoe 7-6 (3), 7-6 (0), puis l'Autrichien Dominic Thiem est venu à bout de l'Américain John Isner 7-6 (15), 7-6 (2) et 1-0 (7).

Équipe monde a finalement pu s'inscrire au tableau lors du match de double. L'Australien Nick Kyrgios et l'Américain Jack Sock ont disposé du Tchèque Tomas Berdych et de l'Espagnol Rafael Nadal 6-3, 6-7 (7) et 1-0 (7).

La compétition de trois jours à l'O2 Arena de Prague a commencé vendredi, et elle met en scène une équipe des six meilleurs joueurs européens contre les six meilleurs du reste du monde. Aucun point de classement ATP n'est attribué.

Roger Federer, Nadal, Zverev, Cilic, Thiem et Berdych forment l'équipe européenne. Ils sont confrontés à Sam Querrey, Isner, Kyrgios, Sock, Shapovalov et Tiafoe.

Le tournoi est présenté en l'honneur de Rod Laver, grand champion de 11 titres majeurs qui revendique deux Grands Chelems la même année. Trois matchs de simple et un double sont prévus à chaque jour. Bjorn Bjorg agit comme capitaine de l'Europe, alors que John McEnroe est son vis-à-vis.