Coupe Davis: oeil au beurre noir pour le Canada

Son geste dangereux venait de blesser un officiel de la Fédération internationale de tennis (ITF). Il venait aussi de coûter la victoire au Canada contre la Grande-Bretagne à la Coupe Davis, dimanche, à Ottawa.

Le jeune Shapovalov a été disqualifié après avoir envoyé une balle par accident au visage de Gabas lors du cinquième et ultime match entre les deux pays. Quelques secondes auparavant, il avait perdu un point au troisième set de son affrontement avec Kyle Edmund, qui menait 2-1 en plus d'avoir remporté les deux premières manches (6-3 et 6-4).

Frustré, le joueur ontarien âgé de 17 ans n'a jamais regardé en frappant la balle. Sa réaction inattendue et la conclusion inhabituelle ont semé la consternation parmi les 7497 spectateurs sur place à l'aréna de la Place TD.

« C'est la première fois que je vois une rencontre de la Coupe Davis se terminer ainsi », a avoué Martin Laurendeau, qui a joué dans ce tournoi dans les années 1980 et 1990 avant de devenir entraîneur puis capitaine de l'équipe canadienne.

« J'ai déjà vu un match au Brésil pendant lequel un joueur a lancé sa raquette, atteignant un juge de ligne au crâne. Il y avait du sang partout. Ce n'était pas joli. Mais des incidents de la sorte arrivent rarement. »

Denis Shapovalov a mis du temps avant de se pointer devant les médias. Et quand il a monté au podium, le champion junior de Wimbledon en 2016 était visiblement ébranlé.

« J'aimerais m'excuser à l'arbitre et tous les autres officiels de l'ITF, a-t-il commencé par dire. Mon comportement a été inacceptable. J'ai extrêmement honte... J'ai laissé tomber l'équipe. J'ai laissé tomber le pays en agissant de cette façon. Je peux promettre que c'est la dernière fois que je fais une telle chose. »

Le capitaine de la Grande-Bretagne, Leon Smith, a soutenu que c'était « honteux » que la Coupe Davis prenne fin d'une telle façon. « Surtout que nous venions d'assister auparavant à un match incroyable », a-t-il rappelé.

La partie en question ?

Celle de Vasek Pospisil, 133e au monde, qui jouait sur une jambe. Malgré une blessure au genou gauche, il avait réussi à vaincre Daniel Evans, classé 45e, en quatre manches pour maintenir le Canada en vie. La victoire créait l'égalité 2-2 dans cet affrontement de premier tour entre les deux nations.

« Je me sens mal pour Denis », a soutenu Smith.

« Il vient d'apprendre une dure leçon. C'est aussi décevant pour les amateurs. Mais l'important, c'est que l'arbitre sera OK. La balle a voyagé rapidement sur une si courte distance. Elle l'a frappé directement à l'oeil. »

La victoire permet à la Grande-Bretagne, qui était privée du numéro un mondial Andy Murray, d'avancer au second tour contre la France en avril. Le Canada, qui s'est débrouillé sans Milos Raonic, se retrouvera dans une ronde pour éviter la relégation en septembre. Il ne connaît pas encore l'identité de son futur adversaire.