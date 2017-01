Les Petits As en France: Collard s'arrête en huitième de finale

Le parcours de Mélodie Collard au tournoi de tennis Les Petits As a pris fin en huitième de finale, jeudi matin, en France.

La raquette gatinoise s'est inclinée 2-6 et 3-6 contre sa partenaire en double, la Roumaine Fatima Keita. Elle a disputé le match malgré une blessure à la cuisse subie dans les premières minutes, ce qui limitait ses mouvements.

Les Petits As s'avèrent en quelque sorte les championnats du monde des joueurs de 14 ans et moins. Au fil des ans, les Bouchard, Clijsters, Hingis, Ivanovic, Pierce et Wozniacki y ont participé durant leur adolescence. Collard avait gagné la veille sur un court central devant 150 spectateurs contre la Russe Milana Zhabrailova.

En double avec Keita, elle avait surpris mardi les quatrièmes favorites de la compétition. La paire a toutefois subi l'élimination par la suite contre les Italiennes Pigato et Paoletti en deux manches de 1-6 et 4-6.