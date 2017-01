Coupe Davis: Raonic y sera, mais pas Murray

Oubliez l'affrontement tant rêvé entre Andy Murray et Milos Raonic, la semaine prochaine, à Ottawa. La Grande-Bretagne débarquera sans son joueur vedette en vue des parties de la Coupe Davis prévues du 3 au 5 février à l'aréna de la Place TD. Le nom du numéro un mondial ne se trouve pas sur l'alignement dévoilé mardi par le capitaine Leon Smith.

Murray se remet d'une défaite surprise aux Internationaux d'Australie. Le favori britannique s'est incliné devant le gaucher allemand Mischa Zverev au quatrième tour. La fatigue l'aurait rattrapé, ayant disputé plus de tournois que ses adversaires en deuxième moitié de 2016 afin de grimper au classement.

«Andy a été extraordinaire au fil des ans pour notre équipe. Il a toujours aimé jouer pour la Grande-Bretagne, a rappelé Smith à la BBC.

«Mais en ce moment, il doit prendre soin de lui. Il a joué beaucoup de tennis, surtout dans les six derniers mois. À un certain moment, tu dois prendre une pause.»

Smith a rappelé que Murray pourrait toujours changer d'idée et se pointer dans la capitale nationale. «Nous allons continuer à jaser et voir comment il se sent dans les prochains jours», a-t-il dit.

Kyle Edmund et Dan Evans ont été choisis par la Grande-Bretagne afin de disputer les joutes en simple. Jamie Murray et Dominic Inglot seront affectés au match en double masculin.

Si l'équipe britannique est privée de son joueur étoile, c'est tout le contraire pour la formation canadienne.

Le capitaine Martin Laurendeau a confirmé mardi que Milos Raonic débarquera à Ottawa. Classé troisième au monde, il est toujours en action aux Internationaux d'Australie.

Détenteur de huit titres en double sur le circuit du Grand Chelem, Daniel Nestor a aussi été nommé au sein de l'équipe tout comme Vasek Pospisil et le jeune Denis Shapovalov, âgé de 17 ans.