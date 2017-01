Raonic atteint le 3e tour des Internationaux d'Australie

Le Canadien Milos Raonic a atteint le troisième tour des Internationaux d'Australie pour la septième fois en autant de participations, en sauvant une balle de manche avant de battre Gilles Muller 6-3, 6-4 et 7-6 (4).

Associated Press

Raonic a mis un terme au duel sur sa deuxième balle de match alors que Muller a envoyé la balle à l'extérieur des limites du terrain.

Muller, qui a remporté le tournoi de Sydney la semaine dernière, avait un dossier de 2-0 contre la troisième tête de série. Mais Raonic avait déclaré forfait contre lui à Wimbledon en 2011 en raison d'une blessure à la hanche. Muller l'avait battu en deux manches en Espagne en 2012.

Cette victoire a permis à Raonic d'obtenir son billet pour un affrontement contre Gilles Simon, qui a battu Rogerio Dutra Silva en trois manches.

Dans les autres matchs du deuxième tour, la 15e tête de série Grigor Dimitrov a battu Chung Hye-on 1-6, 6-4, 6-4 et 6-4 et affrontera au prochain tour Richard Gasquet (no 18), qui a eu le dessus sur Carlos Berlocq 6-1, 6-1 et 6-1.

La 13e raquette Roberto Bautista Agut a battu Yoshihito Nishioka 6-2, 6-3 et 6-3 et Philipp Kohlschreiber (no 32) a défait Donald Young 7-5, 6-3 et 6-0.

Pablo Carreno Busta (no 30) a signé une victoire de 6-2, 6-4, 6-2 face à Kyle Edmund et affrontera le tombeur de Novak Djokovic au prochain tour, Denis Istomin.