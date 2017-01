Début victorieux pour Bouchard

La joueuse de Westmount, 49e mondiale, a éliminé l'Américaine Louisa Chirico 6-4, 6-0 en 56 minutes.

« J'ai vraiment travaillé fort pendant la saison morte et j'ai retrouvé ma motivation, a déclaré Bouchard lors de l'entrevue sur le terrain. Je pense que j'ai amélioré quelques facettes dans mon jeu et je me sens très énergique sur le court et ça m'aide à mieux jouer. »

« Je veux continuer sur cette voie. La route devant moi est encore longue. »

Les deux joueuses ont dû patienter jusqu'aux environs de 23 heures avant de se présenter sur le court puisque Stanislas Wawrinka a eu besoin de trois heures et demie pour venir à bout de Martin Klizan en cinq sets lors du match précédent.

Bouchard avait donné le ton à sa superbe saison 2014 en se rendant jusqu'en demi-finale à Melbourne. Elle avait poursuivi avec une présence en demi-finale à Roland-Garros et en finale à Wimbledon.

Mais des blessures et sa méforme l'ont depuis fait glisser au-delà du top-20.

Lundi, Bouchard a remporté la première manche en 18 minutes et elle a réussi le bris au troisième jeu du deuxième set avant d'éventuellement servir pour le match quand Chirico a frappé une balle trop longue.

Au second tour, Bouchard affrontera la Chinoise Shuai Peng, Shuai Peng, 83e joueuse mondiale.

Milos Raonic, troisième tête de série du tournoi chez les hommes, affrontera mardi au premier tour l'Allemand Dustin Brown, 70e au monde.

Dans d'autres matchs du tableau féminin, l'Allemande Angelique Kerber, tenante du titre et no 1 mondiale à un tournoi majeur pour la première fois, a connu quelques moments de frayeur avant de l'emporter 6-2, 5-7, 6-2 aux dépens de Lesia Tsurenko.

Svetlana Kuznetsova, no 8, Carla Suarez, no 10, Elina Svitolina, no 11, et Zhang Shuai, no 20, ont également gagné leur match.