Bouchard passe en demi-finales à Sydney

Associated Press

La jeune Canadienne a disposé de son adversaire russe en une heure et 16 minutes, par une chaleur accablante au stade Ken-Rosewall.

Pavlyuchenkova, qui est la 27e joueuse mondiale au classement de la WTA, avait précédemment eu raison de la tenante du titre Svetlana Kuznetsova.

Bouchard, 49e raquette mondiale, fera face à la Britannique Johanna Konta, sixième tête de série. Konta a éliminé Daria Kasatkina 6-3, 7-5.

Il y a six mois, à Wimbledon, Bouchard avait eu raison de Konta dans un match de deuxième tour.

Ce sera la première fois en près d'un an que la jeune joueuse québécoise disputera la demi-finale d'un tournoi de la WTA. Elle avait atteint la grande finale du tournoi de Kuala Lumpur, en février dernier.

«Je me sens de plus en plus confiante à chaque jour qui passe, a déclaré l'athlète de Westmount. Je sens que je retrouve peu à peu mon rythme, mais c'est un travail de longue haleine.»

Pour une septième anneé consécutive, l'ex-numéro un au monde Caroline Wozniacki n'a pas été capable de franchir les quarts de finale à Sydney, s'inclinant cette fois 7-5, 6-7 (6), 6-4 devant Barbora Strycova dans un duel de plus de trois heures.

«C'était brutal sur le court, a dit Wozniacki. Mais vous tentez de vous imaginer sur une place en train de boire des pinas coladas. Vous savez que c'est la même chose pour les deux joueuses, alors vous tentez de garder votre calme.»

Strycova croisera le fer avec Agnieszka Radwanska. La Polonaise classée deuxième a vaincu la Chinoise issue des qualifications Yingying Duan 6-3, 6-2.

Chez les hommes, le double champion en titre Viktor Troicki a battu Paolo Lorenzi 6-3, 6-4; tandis que l'Uruguayen classé deuxième Pablo Cuevas a montré la sortie au Français Nicolas Mahut 6-4, 2-6, 6-2.

À Auckland, en Nouvelle-Zélande, John Isner a évité de peu le destin réservé à deux ex-champions quand il a eu raison de Malek Jaziri 6-3, 3-6, 7-6 (6) pour se qualifier en vue des quarts de finale de la Classique ASB.

Isner a gagné ses trois derniers points avec des volées au filet.

Quatre ex-vainqueurs devaient jouer des matchs de deuxième tour mercredi, mais au moment où Isner, deuxième tête de série, s'est avancé sur le court, deux avaient déjà été éliminés.

Champion en titre et favori de la compétition, l'Espagnol Roberto Bautista Agut a été contraint de se retirer en raison d'un virus, permettant à Ruben Statham d'être repêché des qualifications pour disputer un match de deuxième tour.

Jiri Vesely, champion de l'édition 2015, devait affronter Bautista Agut. Il croyait bien avoir joué de chance à la suite du retrait de l'Espagnol et de son remplacement par la 443e raquette mondiale. Statham s'est toutefois avéré un adversaire redoutable et Vesely a dû puiser au fond de ses ressources pour venir de l'arrière et l'emporter 6-7 (6), 7-5, 6-3.

Quadruple champion du tournoi, David Ferrer s'est présenté le premier sur le central et s'est incliné 6-2, 4-6, 7-6 (4) devant le Néerlandais Robin Haase.

Dans le match en soirée, l'Américain classé quatrième Jack Sock a éliminé son compatriote Ryan Harrison 7-6 (5), 4-6, 6-1.

Aux Internationaux de Hobart, Lucie Safarova a baissé pavillon 2-6, 6-3, 7-5 face à la qualifiée japonaise Risa Ozaki, qui affrontera Monica Niculescu.

La favorite, la Néerlandaise Kiki Bertens a défait la Kazakhe Galina Voskoboeva 6-1, 6-4; et Shelby Rogers a vaincu Lara Arruabarrena 6-2, 6-2.