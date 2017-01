Patinage artistique: les records tombent à Ottawa

De nombreux records sont tombés à l'aréna de la Place TD. Le couple du Québec, Meagan Duhamel et Eric Radford, a notamment remporté un sixième titre national de suite en paire. Ils ont du même coup dépassé les Brasseur et Eisler, Underhill et Martini, Wagner et Paul de même que le duo Bezic.

«C'est surréaliste, a avoué Radford.

«Un jour, j'espère être assise à mon tour dans les estrades et voir un couple battre notre marque», a ajouté Duhamel.

Quel autre record a tombé durant ces championnats canadiens, la 15e édition à être présentée à Ottawa?

Un des favoris de la foule, Patrick Chan, a rejoint Montgomery Wilson, une étoile des années 1930, en gagnant un neuvième titre masculin en carrière. Il a réussi tous ses sauts, dont trois quadruples, pour devancer Kevin Reynolds et Nam Nguyen lors du programme long.

Nicolas Nadeau, de Boisbriand, a terminé au pied du podium. Sa routine sur un medley d'Elvis Presley lui a valu une ovation.

L'espoir Joseph Phan, qui a grandi à Aylmer avant de déménager à Montréal il y a trois ans, a pris le 11e rang. Âgé de 15 ans, il était le plus jeune participant chez les seniors.

En danse, Tessa Virtue et Scott Moir ont terminé la compétition avec un pointage de 203,45, un autre record. Cette performance leur a donnée une sixième victoire aux championnats canadiens. Les doubles médaillés olympiques effectuent un retour à la compétition après une pause de deux ans.

Chez les femmes, Kaetlyn Osmond, de Terre-Neuve, a repris la couronne qu'elle détenait en 2013 et 2014, devançant au classement Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario. Championne en titre, la favorite locale Alaine Chartrand a dû se contenter du troisième rang.

La patineuse de Prescott a dévoilé qu'elle souffrait d'une blessure. «J'ai commencé la semaine en me foulant la cheville droite. Je ne savais même pas si je serais en mesure de participer à cette compétition», a-t-elle raconté.

Patinage Canada dévoilera dimanche l'alignement de ses équipes en vue de diverses compétitions internationales, dont les championnats du monde juniors. Le jeune Phan espère être un des trois patineurs choisis.