Course nocturne pour Grenier

Une rare course en soirée attend Valérie Grenier dans les prochaines heures en Autriche.

Nerveuse à la veille du slalom qui aura lieu mardi à Flachau ? Pas vraiment, même si la skieuse alpine de St-Isidore, dans l'Est ontarien, est habituée aux courses disputées en milieu de journée sur le circuit de la Coupe du monde.

«La vision sera différente en raison de l'éclairage. Ce ne sera pas de la lumière naturelle», reconnaît Grenier au bout du fil. Du même souffle, elle souligne que le choix de la visière sera important.

«Tu veux quelque chose pour éviter les reflets. Mais pour le reste, ça ne change pas grand-chose que la course se déroule en soirée.»

Ce sera seulement la deuxième fois de sa jeune carrière qu'elle s'élancera du haut d'une montagne après le coucher du soleil. Elle avait vécu pareille expérience le mois dernier à Semmering. Il s'agissait également d'un slalom.

Parlons justement des épreuves techniques.

«J'ai eu quelques difficultés dans mes dernières courses. C'est un peu frustrant», avoue l'athlète franco-ontarienne.

Ce fut le cas à Sestriere, en Italie, à la mi-décembre. Puis à Semmering.

La bonne nouvelle ?

Grenier a terminé 22e samedi à Maribor, en Slovénie. «Mon meilleur résultat en carrière en slalom géant. C'est encourageant», dit-elle.

En épreuves de vitesse, ça va mieux. Il y a eu cette 16e position en descente à Lake Louise. Le lendemain, elle prenait le 24e rang en super-G.

Au total, Grenier compte sept présences cet hiver dans le top 30.

«Je suis quand même contente de ma première moitié de saison. Il y a eu des hauts et aussi des bas. Mais c'est normal.»

La jeune femme n'a que 20 ans. Il s'agit de sa première saison à temps plein sur le circuit de la Coupe du monde après avoir pris quelques départs en 2015-2016. Une année marquée par sa domination aux championnats du monde juniors en Russie.

Grenier avait gagné la médaille d'or en descente puis l'argent en super-G. Reste à voir si elle pourra défendre ses titres en mars en Suède.

«Il y a un slalom et un slalom géant de la Coupe du monde à Squaw Valley au même moment. Je ne sais pas encore si je vais participer à ces deux courses ou les championnats du monde juniors.»

Une décision sera prise dans les prochaines semaines par l'équipe nationale. Grenier, elle, semble déchirer.

«Aller à Squaw Valley me permettrait peut-être de gagner des points et de finir dans le top 30. Mais en même temps, ça serait le fun de profiter de ma dernière année junior, de participer aux championnats et d'essayer de gagner d'autres médailles.»

En attendant, un choix plus pressant l'attend. Celui de sa visière pour sa course de mardi soir. Par la suite, ce sera direction vers Altenmarkt-Zauchensee où des épreuves de vitesse seront au menu.