Henderson trébuche

La jeune fille de 19 ans de Smiths Falls a joué 74, trois coups au-dessus de la normale, et elle se retrouve en danger de rater le cap de qualification après 36 trous alors qu'elle accuse huit coups de retard sur la meneuse, l'Américaine Marina Alex, qui a signé une carte de 66 (moins-cinq), un de mieux que la Coréenne In Gee Chun et l'Anglaise Holly Clyburn.

Henderson partage le 107e rang (sur 156 compétitrices), alors que seules les 70 meilleures obtiendront le droit de jouer les rondes de samedi et dimanche quand le titre qui n'a pas été gagné par une Canadienne depuis Jocelyne Bourassa en 1973 sera à l'enjeu.

«Ce fut une journée un peu mélangée. J'ai frappé la balle extrêmement bien la majorité du temps et mon 'putter' m'a abandonnée par moments. Je n'ai réussi qu'un oiselet, c'est le vrai problème. Tu ne peux pas faire ça, surtout quand tu as des trous comme j'en ai eu au 7e et au 13e», a raconté Henderson après sa ronde, elle qui a commis un double boguey au 13e, une normale trois, après avoir envoyé sa balle à l'eau.

Henderson s'est aussi retrouvée souvent du mauvais côté du fanion, avec des coups roulés en descendant. «Les verts étaient super rapides. Je ne les ai jamais vus aussi rapides au Hunt. On m'a dit qu'ils étaient près de 13 (sur l'échelle du 'stimpmeter'), ce qui est très rapide, surtout en pente descendante», a-t-elle ajouté, entendant passer une partie de son après-midi à peaufiner cet aspect de son jeu en vue de sa deuxième ronde de vendredi après-midi (13 h 31 à partir du 10e tertre).

La cinquième meilleure boursière de la LPGA ne peut probablement plus aspirer au titre, ce qui va décevoir ses nombreux partisans. Elle tient cependant à être là pour eux en fin de semaine. «J'ai pratiqué avec beaucoup d'intensité (mercredi) et je vais faire la même chose cet après-midi. J'ai espoir que les choses vont aller un peu mieux et que je vais jouer en fin de semaine», a-t-elle mentionné, impressionnée par le nombre de gens qui l'ont suivi sur le parcours dès qu'elle a commencé sa ronde à 8 h 15.

Henderson ne s'est pas plainte du rythme de jeu très lent - sa ronde a duré plus de 5 h 15 - mais il n'en allait autant pour la meneuse Marina Alex.

«C'était assez lent toute la journée à partir du deuxième trou. Mais les conditions (avec un bon vent) représentaient un défi et chaque coup était difficile. Il n'était pas facile d'avoir un bon rythme alors qu'on arrêtait et qu'on repartait», a-t-elle noté.

Ça n'a pas empêché la joueuse native du New Jersey de réussir quatre oiselets en cinq trous au milieu de sa ronde pour prendre les commandes du tournoi.

«J'ai réussi des coups roulés de moyenne et longue distance. Les verts sont tellement purs présentement, si tu as la bonne ligne et la bonne vitesse, tu peux mettre la balle dans le trou de n'importe où vraiment, ce qui est fantastique... Ils sont presqu'aussi rapides qu'au U.S. Open, mais il sont assez mous pour que les coups restent sur les verts, ce qui est une excellente combinaison», estimait Alex, 32 ans, qui est en quête d'une première victoire sur le circuit de la LPGA.

La Coréenne Chun a aimé les verts elle aussi. «Ils sont très rapides, mais ils sont aussi constants, et moi, j'aime les verts rapides, 'yeah'», a-t-elle lancé, répétant ce dernier mot plusieurs fois en entrevue.

Un groupe de sept golfeuses, toutes des Asiatiques sauf l'Américaine Brittany Lincicome, complète le «top 10» à moins-3.