Rory McIlroy fera examiner son dos

Associated Press Johannesbourg, Afrique du Sud

McIlroy a ressenti de la douleur au dos vendredi et a tout de même complété l'Omnium d'Afrique du Sud, où il s'est incliné en prolongation devant Graeme Storm dimanche. Il a mentionné que la douleur au dos était tolérable, en précisant que les bandages et les médicaments rendaient le tout possible.

Après cette deuxième place, McIlroy pourrait se hisser de nouveau au premier rang mondial en l'emportant au Championnat d'Abu Dhabi HSBC.

Il a cependant fait remarquer qu'il ne voulait pas sacrifier ses succès à long terme au profit de ceux à court terme.

McIlroy doit participer à deux autres tournois au Moyen-Orient - Abu Dhabi et Dubaï deux semaines plus tard.