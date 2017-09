Tour d'Espagne: Ascension souffrante pour Froome

Froome, qui a facilement gagné le contre-la-montre de mardi, a éprouvé bien des difficultés à grimper la dernière ascension de Los Machucos, presque à la toute fin du tracé de 180,5 kilomètres.

Le Britannique a terminé 14e et a perdu 42 secondes d'avance sur l'Italien Vincenzo Nibali, qui se trouve maintenant à 1:16 derrière. Wilco Kelderman est troisième, à plus de deux minutes de Froome. Le Canadien Michael Woods, septième de l'étape, a conservé sa septième place du classement général. Il accuse un retard de plus de six minutes sur le meneur.

Seul autre Canadien toujours en lice, Hugo Houle pointe au 112e rang.

Le triple vainqueur de la Vuelta Alberto Contador, dont il s'agit de la toute dernière compétition en carrière, a explosé dans la dernière ascension pour conclure en deuxième place. Il a gagné près d'une minute sur Froome, mais demeure au cinquième rang du classement général avec quatre étapes à franchir.

Jeudi, la 18e étape mènera les cyclistes sur 169 km entre Suances et Santo Toribio de Liebana.