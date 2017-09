Trentin gagne la 13e étape de la Vuelta, Froome mène toujours

Trentin a profité de l'appui de ses coéquipiers pour s'installer près de la tête avant de coiffer deux rivaux lors des derniers mètres. Il a gagné par plus d'une longueur de vélo et a franchi les 198,4 kilomètres entre Coin et Tomares en 4 heures, 25 minutes et 13 secondes.

«Les gars ont fait un travail phénoménal. Quand l'équipe travaille bien comme ça, vous devez compléter le travail, a raconté Trentin. C'est incroyable, mais le tour n'est pas fini. Nous sommes encore affamés.»

Le vainqueur du Tour de France Christopher Froome a conservé son avance au sommet du classement général en franchissant la ligne d'arrivée quelques secondes plus tard, en même temps que ses rivaux.

Vincenzo Nibali occupe le deuxième rang, à 59 secondes de Froome. Esteban Chaves suit en troisième position, à 2:13 de la tête.

Michael Woods, d'Ottawa, a pris le 13e rang de l'étape, avec le même chrono que le groupe de tête. Il accuse toujours 2:41 de retard sur Froome au classement général, en 13e position.

Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, a terminé l'étape en 105e position, à 4:10 du vainqueur. Il a glissé à 2:03:14 de Froome au classement général, en 118e position.

Svein Tuft, de Langley, en Colombie-Britannique, a pris le 152e rang de l'étape, à 5:43 de Trentin. Il occupe le 170e rang du classement général, à 2:49:23 de la tête.

Trentin avait aussi gagné les quatrième et 10e étapes. Ses coéquipiers chez Quick-Step Floors Julian Alaphilippe et Yves Lampaert ont aussi gagné une étape chacun depuis le début de la Vuelta.