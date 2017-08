Tour d'Espagne: Lopez gagne la 11e étape, mais Froome demeure en tête

Associated Press

Lopez a complété le parcours de 187,5 km entre Lorca et le sommet de Calar Alto en cinq heures, cinq minutes et neuf secondes. Froome l'a suivi à 14 secondes derrière, et il a franchi le fil d'arrivée tout juste devant son principal rival pour l'obtention du titre espagnol, Vincenzo Nibali.

Michael Woods, d'Ottawa, a terminé au 11e rang, à 1:17 de Lopez.

Froome domine toujours Nibali au classement général, maintenant par 1:19. Woods est toujours huitième, à 3:01 du Britannique.

Esteban Chaves et Nicolas Roche avaient commencé la journée à 34 secondes du quadruple champion du Tour de France, mais ils ont été largués lors de l'ascension du deuxième col de catégorie 1 du jour menant à l'observatoire de Calar Alto.