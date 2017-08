Vuelta: Froome creuse l'écart, Woods troisième

Le gagnant du Tour de France a pris les devants à environ 500 m de l'arrivée, s'imposant dans cette course de 174 km d'Orihuela à El Poble Nou de Benitatxell, dans le sud-est de l'Espagne.

«C'est tellement une bonne sensation d'avoir le maillot rouge et une bon coussin à ce point-ci, a dit Froome. Mes jambes étaient en grande forme (dimanche).»

Froome obtenait une première victoire d'étape lors d'un grand tour cette saison. Il a remporté la Grande boucle une quatrième fois, sans toutefois y enlever une étape.

Froome a devancé par quatre secondes le Colombien Esteban Chaves, combatif tardivement, mais pas assez pour éclipser le coureur britannique.

Chaves est deuxième au classement général, à 36 secondes de Froome. L'Irlandais Nicolas Roche est troisième, à une minute et cinq secondes de la tête.

Froome tente de devenir le troisième coureur à signer un doublé Tour de France et Vuelta dans une même saison. Les Français Jacques Anquetil et Bernard Hineault l'ont fait en 1963 et 1978, respectivement.

Michael Woods de Gatineau a brillé en finissant troisième une seconde après Chaves, dimanche. Il est huitième au classement général, à 1:52 du meneur.

Hugo Houle et Svein Tuft sont les autres Canadiens en lice. Le Québécois a conclu la neuvième étape au 98e rang, se classant 96e au général. Le Britanno-Colombien a terminé 158e, pour une 169e position au classement global.

La journée de lundi en sera une de repos.