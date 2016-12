Les locaux parfaits au Casino

Cent quatre secondes et c'était déjà fini. Son adversaire torontois était étendu au plancher. Danyk Croteau venait de s'offrir un cadeau de Noël.

Croteau avait été envoyé au tapis à Toronto au premier round. Une défaite qui l'avait marqué. Il avait promis de se montrer plus agressif cette fois-ci. Ce fut le cas. « Il n'était pas question de me faire prendre une deuxième fois », a-t-il avoué.

Son protégé en était à une troisième sortie chez les grands après une trentaine de combats dans les rangs amateurs. Il avait gagné une fois au printemps en plus de perdre à une autre occasion cet été.

Le boxeur de Gatineau a réussi son premier knock-out en carrière chez les pros, vendredi soir, lors du gala organisé par le groupe GYM au Casino Lac-Leamy. Sa victime ? Un certain Alex Ebanks, de Toronto, qui a vu sa fiche passer à un gain et trois revers.

Sa victoire en demi-finale a couronné une soirée parfaite pour les boxeurs locaux. Vanessa Lepage-Joanisse, de la Petite-Nation, et Louisbert Altidor, d'Ottawa, ont aussi remporté leur combat respectif.

La première a offert sa meilleure performance en carrière. Un affrontement à sens unique remporté contre la Mexicaine Marie José « Tsunami » Velis (1-2-0, 0 KO), qui a abandonné à la fin du troisième round.

Ça criait le nom de Lepage-Joanisse dans la salle de théâtre lorsque l'arbitre a soulevé le bras droit de la favorite locale pour confirmer sa troisième victoire en autant de sorties chez les pros. « J'ai entendu ma mère. Je pense qu'elle est contente de moi, a lancé l'ancienne triple championne canadienne chez les amateurs.

«Moi, j'étais contente qu'elle soit ici (...) C'est la première fois qu'elle assiste à un de mes combats chez les pros.»

Lepage-Joanisse s'est imposée dès le début de ce combat chez les lourds-légers avec plusieurs crochets au visage et quelques coups au corps. Ce qui a fait dire au directeur du recrutement du groupe GYM, Bernard Barré, que Velis ressemblait à un sac de sable sur le ring.

«Je me retrouve en ce moment sur le plus gros nuage que j'ai connu... Je n'ai pas de mots pour expliquer comment je me sens, a ajouté la gagnante, qui a dû combattre en même temps un vilain rhume. Elle a passé les derniers jours à tousser sans cesse. «Entre les rounds, ma gorge brûlait. J'avais besoin de beaucoup d'eau.»

Cette victoire devrait lui permettre de grimper au classement mondial.

Lepage-Joanisse occupait le 10e rang avant de défaire Velis, qui était septième. Son entourage espère lui obtenir un combat de championnat du monde dans un avenir «à moyen terme».

KO pour «Ti-Couto»