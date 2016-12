Artur Beterbiev débarque à Gatineau

Il s'avère peut-être un des aspirants mondiaux les plus dangereux au monde, mais Artur Beterbiev est aussi un des boxeurs les plus timides loin de l'arène.

Barré a rappelé que la moitié de la carte de boxe du 23 décembre mettra en vedette des boxeurs locaux. On retrouvera notamment le poids moyen Danyk Croteau de même que Vanessa Lepage-Joanisse chez les lourds-légers. L'ancienne championne canadienne chez les amateurs affrontera la Mexicaine Maria Jose «Tsunami» Velis.

Hart, c'est l'ancien champion canadien qui a déjà combattu pour le titre mondial. «Qui a déjà fait vibrer le Forum, le centre Paul-Sauvé et le stade Olympique, a rappelé Bernard Barré.

«Notre priorité, c'est de mettre Gatineau sur la carte, a rappelé Pedneaud-Jobin. Nous traînons un peu de frustration à Gatineau, car nous voulons jouer dans les grandes ligues et des fois, nous sentons que nous ne sommes pas toujours à l'endroit où nous devrions être. Mais avec l'arrivée du Groupe Yvon Michel, nous pensons faire un pas important dans un domaine où nous pouvons rayonner.

Il s'agit du sixième gala organisé par le Groupe Yvon Michel en Outaouais, le premier toutefois depuis 2006. Près de 1000 des 1100 billets disponibles ont trouvé preneurs pour cette soirée qui comprend six combats.

Le puissant cogneur paraguayen a participé à un camp d'entraînement de deux mois en Argentine et de deux autres mois à Orlando. Il est débarqué à Gatineau avec une équipe de huit personnes pour l'appuyer en vue du gala.

Un qui se méfie de Prieto, c'est l'entraîneur de Beterbiev, Marc Ramsay. « Un adversaire très sérieux dans sa démarche. Il a pris une partie de sa bourse et l'a investi dans lui-même », a-t-il noté.

Le premier a gagné tous ses combats par KO. Le second, lui, n'a jamais visité le tapis.

Ce dernier était plus loquace que Beterbiev et Prieto. Il a rappelé que les deux boxeurs dépassent rarement trois rounds depuis le début de leur carrière.

« Ce sera une finale explosive... Ça va frapper dur et frapper rapidement », a lancé le vice-président aux opérations et recrutement de GYM, Bernard Barré.

Le mi-lourd et montréalais d'adoption a lancé quelques mots via un interprète, mercredi, lors d'un point de presse au Casino Lac-Leamy. L'événement organisé par le Groupe Yvon Michel (GYM) servait à mousser le gala prévu au même endroit ce vendredi soir, à deux jours de Noël.

«Le Marteau» restera bien tranquille à deux jours de Noël. Il ne frappera aucun adversaire.

Le nom de Samer Barakat (5-2-0, 3 KO) a été retiré de la carte du 23 décembre. Le boxeur franco-ontarien d'Ottawa n'est plus blessé. Et son adversaire ne s'est pas désisté.

C'est plutôt en raison d'une suspension imposée par la commission de boxe du Maryland qui l'empêchera de monter dans l'arène devant les siens. Le principal intéressé s'est retrouvé à l'hôpital lors de son dernier combat en juillet 2015 à Baltimore.

Son adversaire Travis Reeves l'a envoyé au tapis. Le hic ? Barakat, 37 ans, ne s'est jamais relevé.

«Samer est sorti sur une civière et a été transporté à l'hôpital en ambulance, a relaté son entraîneur au club Final Round, Éric Bélanger. Il est correct maintenant, mais il a été suspendu en attendant qu'il passe un test neurologique.»

Un examen qu'il a passé, il y a déjà deux mois, à Ottawa.

«Les résultats ont été envoyés, mais nous attendons toujours que le docteur au Maryland les regarde et lève la suspension. Nous pensions que nous aurions eu une réponse à temps en vue du gala. Finalement vendredi dernier, nous avons décidé de ne plus attendre. Ça ne donnait rien de faire venir son adversaire ici et qu'il ne boxerait peut-être pas.»

Bélanger avoue qu'il a craint à l'époque pour la santé de son ami des 20 dernières années. Un père de famille de jumeaux qui possède une carrière professionnelle loin du ring.

«Il est maintenant correct, a assuré le coach. Il a pris une longue pause avant de reprendre l'entraînement. Il aime encore la boxe. Je voulais lui donner un autre combat. Une occasion de finir peut-être sa carrière devant son monde... de finir sur une note positive.»

Si tout va bien, ce prochain combat aura lieu d'ici le printemps 2017.

Le retrait du combat de Barakat a ouvert la porte à un autre boxeur originaire d'Ottawa. Louisbert Altidor (4-0-0, 0 KO) affrontera le mi-lourd mexicain Alvaro Enriquez (13-16-2, 5 KO), qui n'a jamais gagné en sept sorties précédentes en sol canadien.