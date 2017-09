Jeux olympiques de 2020: Le travail s'accélère à Tokyo

Avec une date butoir dans un peu plus de deux ans, le travail est intense. Le ministre olympique Shunichi Suzuki, dans le cadre d'une visite du nouveau Stade national, a révélé que la construction se déroule selon les prévisions, louant l'efficacité du déroulement des opérations. Il a déclaré que toute la technologie disponible devait être mobilisée pour terminer le stade avant la date limite de novembre 2019. La construction a pris un retard d'un peu plus d'un an sur son échéancier, alors que les plans originaux du stade ont été abandonnés en raison de l'augmentation vertigineuse des coûts et d'un design impopulaire. Le gouvernement a approuvé la construction d'un stade de 150 milliards de yens (1,5 milliard $ US).