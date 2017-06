Lepage devient vice-champion canadien de triathlon

Le triathlète de Gatineau et favori local a bien tenté de conserver son avance, mais son ami et Olympien Tyler Mislawchuk était trop fort pour lui à la course à pied. Résultat, il a terminé deuxième, dimanche après-midi, aux championnats canadiens disputés à Ottawa.

Mislawchuk a remporté le titre par cette journée chaude, humide et surtout très venteuse.

« Je suis quand même satisfait. J'aurais aimé gagner, mais tu ne peux pas tout avoir dans la vie », a souligné Lepage, qui suait encore à grosses gouttes, une dizaine de minutes après avoir franchi le fil d'arrivée.

Ce dernier avait réussi le meilleur temps la veille lors des qualifications. Ce qui a retenu l'attention des dirigeants de Triathlon Canada, qui doivent assembler ses équipes en vue de diverses courses internationales prévues d'ici la fin de la saison.

Lepage croit avoir marqué des points. Surtout en vue des championnats du monde en relais mixte prévus en juillet en Allemagne. Il s'attend à être sélectionné.

« C'est sûr que ça joue en ma faveur... Honnêtement, personne ne s'attendait à ce que je devienne vice-champion canadien, même si j'avais prouvé la veille que j'étais en grande forme. »

Le vent a compliqué la vie des participants de la présentation 2017 des championnats nationaux de triathlon. Surtout lors de la portion en vélo.

« C'était assez intense, surtout près de la Ferme expérimentale centrale. Il y a eu de bonnes bourrasques », a souligné Lepage.

« Le vent a forcé tout le monde à rouler de façon honnête. Tu ne pouvais pas te cacher et échapper à ce vent », a ajouté Mislawchuk, qui avait terminé 15e aux Jeux olympiques l'an dernier à Rio.

Près de 800 triathlètes ont participé au Triathlon international d'Ottawa, qui présentait sept épreuves, dont le championnat canadien. Chez les femmes élites, le titre national est revenu à la favorite locale Joanna Brown, qui a grandi en banlieue de la capitale, à Carp. Elle a devancé d'une trentaine de secondes Paula Findlay, d'Edmonton.

Il s'agit du premier de nombreux championnats nationaux à se dérouler à Ottawa-Gatineau en 2017. Cyclisme Canada tiendra ses finales sur route à la fin du mois dans le parc de la Gatineau de même que le Vieux-Aylmer.

Puis lors de la première semaine de juillet, le stade Terry-Fox recevra la visite du sprinter Andre De Grasse à l'occasion des championnats canadiens d'athlétisme.