Des larmes de peine et de douleur

« J'avais mal. Je me suis alors dit que je serais incapable de patiner (...) Puis jeudi, j'ai pu m'entraîner. Donc, je me dis que c'est quand même bien d'avoir pu batailler à travers tout ça, de gagner le bronze. »

« Autant que je sois déçue, je me dis que c'est déjà un exploit que je sois ici », a soutenu Chartrand, qui a terminé au troisième rang. Kaetlyn Osmond, de Terre-Neuve, a repris la couronne qu'elle détenait en 2013 et 2014, devançant au classement Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario.

On a aperçu au moins deux affiches « On t'aime Joseph ».

Une de ses anciennes coéquipières à Aylmer, Vanessa Chartrand, effectuait aussi ses débuts chez les seniors à ces championnats-ci. Son partenaire Alexander Seidel et elle ont terminé au neuvième et dernier rang en danse.

L'histoire du patinage artistique canadien aura été réécrite à plusieurs reprises lors des derniers jours à Ottawa.

De nombreux records sont tombés.

Où commencer ?

Le couple du Québec, Meagan Duhamel et Eric Radford, a remporté un sixième titre national de suite en paire aux championnats nationaux. Ils ont du même coup dépassé les Brasseur et Eisler, Underhill et Martini, Wagner et Paul de même que le duo Bezic.

« C'est surréaliste », a avoué Radford.

« Un jour, j'espère être assise à mon tour dans les estrades et voir un couple battre notre marque », a ajouté Duhamel.

Quel autre record est tombé durant ces championnats canadiens, la 15e édition à être présentée à Ottawa ?

Patrick Chan a rejoint Montgomery Wilson, une étoile des années 1930, en gagnant samedi soir un neuvième titre masculin en carrière.

Quant à Tessa Virtue et Scott Moir, ils ont terminé la compétition de danse senior avec un pointage de 203,45, du jamais vu à cet événement depuis la venue du nouveau système de notation.

Sans surprise, les Duhamel, Radford, Chan, Virtue et Moir ont obtenu la confirmation dimanche qu'ils représenteront le Canada aux championnats du monde, du 29 mars au 2 avril, à Helsinki, en Finlande. Les Osmond et Daleman les accompagneront tout comme Pipper Gilles et Paul Poirier de même que Kaitlyn Weaver et Andrew Poje en danse.

Les paires formées de Lubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch de même que Julianne Séguin et Charlie Bilodeau effectueront aussi le voyage.