Bottas remplacera Rosberg chez Mercedes

En experte de la communication, l'écurie allemande des Flèches d'argent s'est amusée toute l'après-midi sur les réseaux sociaux, entretenant un (faux) suspense autour du successeur de Nico Rosberg, parti à la retraite au début de décembre, cinq jours après son sacre, à la surprise générale.

Plusieurs tweets de Mercedes ont annoncé des changements imminents, notamment un mini puzzle résumant les deux transferts annoncés un peu plus tôt dans la journée - Pascal Wehrlein chez Sauber, puis Felipe Massa chez Williams - et un troisième inconnu, révélé enfin 30 minutes plus tard.

Et finalement, probablement échaudé par trois années d'extrême rivalité entre Rosberg et le Britannique Lewis Hamilton, l'écurie n'a pas fait appel à une vedette comme Fernando Alonso ou Sebastian Vettel, ou un jeune espoir fougueux comme l'Allemand Pascal Wehrlein, performant dans la couveuse à champions de Mercedes qu'est l'écurie Manor.

Le choix des dirigeants de l'écurie allemande basée à Brackley (Grande-Bretagne) s'est porté sur le Finlandais Valtteri Bottas, engagé dans le Championnat du monde de F1 depuis 2013 et déjà monté sur le podium à neuf reprises au volant de sa Williams.

«Mon objectif, c'est de prendre tous les points possibles, dès ma première course», a prévenu Bottas. Son coéquipier Lewis Hamilton aura compris le message.

«Je pense que nous allons former ensemble une paire forte. Je le respecte vraiment, en tant que pilote et en tant que personne. Il est tellement rapide et représente une grande référence pour moi», a loué Bottas, à propos de Hamilton, triple champion du monde (2008, 2014 et 2015), qui aura à coeur de récupérer sa couronne, désormais débarrassé de Rosberg, son grand rival.

«Parfois dans la vie, des circonstances inattendues offrent des opportunités intéressantes. La décision de Nico en décembre était une grosse surprise, et certainement un défi à relever pour l'écurie», a indiqué dans un communiqué le directeur principal de Mercedes, Toto Wolff.

Héritier de Räikkönen

Les relations qu'il entretient avec Williams - il y a été actionnaire et connait très bien Bottas - ont forcément facilité les tractations. «Je vous garantis, je vais tout donner. Je souhaite remercier Toto et tout le monde chez Mercedes pour cette opportunité», a souligné Bottas, en rendant hommage à Wolff lors de sa présentation.

En digne héritier de son compatriote Kimi Räikkönen alias «Iceman», champion du monde au volant de sa Ferrari en 2007, Bottas disposera désormais d'une des meilleures voitures, au sein d'une écurie qui a remporté les trois derniers titres de champion du monde des constructeurs.

Le départ de Bottas de Williams a automatiquement libéré un volant. Et le Brésilien Felipe Massa, qui avait pourtant annoncé en fin de saison son départ du monde de la F1, reviendra pour une autre saison dans son ancienne écurie.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est l'écurie Sauber dirigée par l'Autrichienne Monisha Kaltenborn, qui avait dégainé la première, en annonçant l'arrivée de Wehrlein (22 ans), 18 Grands Prix à son actif en 2016 avec Manor. Le nom de l'Allemand avait un temps circulé pour succéder à Rosberg.