Tout un défi pour Nadeau en 2017

Ce sera difficile pour Alexis Nadeau de dupliquer l'année fructueuse que fut 2016 avec son partenaire montréalais Andrew Choi. Le duo a dominé en double masculin.

« Nous n'avions subi aucune défaite sur le circuit canadien », s'est rappelé Nadeau plus tôt cette semaine.

La raquette outaouaise met la touche finale ces jours-ci à sa préparation en vue d'un rendez-vous important. Une étape du circuit national junior débarquera au centre sportif de Gatineau dans les prochains jours. Plus précisément du 13 au 15 janvier.

Plus de 180 joueurs du Québec, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique sont attendus. Dans le lot, 26 ont été formés par le Club élite de badminton de l'Outaouais (CÉBO).

Parmi les plus jeunes

Nadeau fait partie de cette machine bien huilée qui a produit son lot de champions provinciaux et nationaux depuis deux décennies. Il avait notamment gagné ce tournoi l'an dernier.

« Je ne pense pas que ça va arriver cette fois », a soutenu l'étudiant-athlète âgé de 16 ans.

Choi et lui évoluent cette saison chez les moins de 19 ans. L'an dernier, ils avaient dominé chez les moins de 17 ans.

« Nous serons parmi les plus jeunes. La compétition sera plus forte. Nous espérons quand même nous rendre le plus loin possible. »

À leur première sortie sur le circuit canadien junior à la fin de l'automne, le duo avait atteint la ronde demi-finale à Edmonton.

« Nous aurions aimé participer à la finale, mais nous étions quand même satisfaits de notre performance », a soutenu Nadeau.