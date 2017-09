Les sports en bref

NORTON - Justin Thomas a ajouté un autre titre à son palmarès en remportant le Championnat Dell Technologies, lundi, alors qu'il a eu le meilleur sur Jordan Spieth et Marc Leishman sur le neuf de retour au TPC Boston. Accusant deux coups de retard sur le premier rang après neuf trous, Thomas a grimpé au classement grâce à un court roulé pour l'oiselet au 15 e trou et une normale au 18e trou pour un score de 66 (moins-5). Il a finalement terminé la journée à moins-17 et a gagné par trois coups, mais le résultat ne reflète pas à quel point le jeu a été serré en fin de ronde. Il s'agit pour Thomas d'un cinquième titre cette saison, incluant le Championnat de la PGA. « Il reste deux tournois. J'ai donc deux autres chances de gagner, a dit Thomas. J'aimerais bien ajouter une sixième et une septième victoire. » Spieth s'est contenté du deuxième rang pour une deuxième semaine d'affilée lors des éliminatoires de la Coupe FedEx. Spieth a tout de même atteint le premier rang du classement de la Coupe FedEx.

La magie de Daniel Brière n'aura pas pu opérer deux jours de suite contre les champions en titre de la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Une journée après avoir été témoin d'une victoire éclatante de 7-1 de son alma mater pour le lancement de sa 25e saison, le premier capitaine de l'histoire de l'Intrépide a vu le Blizzard du Séminaire St-François rebondir pour blanchir les Gatinois 2-0 au Complexe Branchaud-Brière samedi. Comme au match d'ouverture, le Blizzard a ouvert la marque sur un but de Félix-Olivier Chouinard, mais les locaux n'ont pu rebondir comme ils l'avaient fait la veille. Jakob Fortier, un espoir des Olympiques de Gatineau, a ajouté à l'avance des visiteurs en deuxième période. Son but aura été le dernier de la partie dominée 29-22 par le Blizzard au chapitre des tirs. Âgé de 15 ans, Alexandre Groleau a été crédité de 27 arrêts à son premier match devant la cage de l'Intrépide (1-1-0) alors que Philippe Larue a signé le jeu blanc pour le Blizzard (1-1-0). L'Intrépide reprendra l'action vendredi prochain au Sportium de Ste-Catherine. Il affrontera les Riverains du Collège Charles-LeMoyne (1-0-0).

Le premier match hors-concours des 67's d'Ottawa aura été l'affaire du premier choix au repêchage de Frontenacs de Kingston. Malgré ses 16 ans, Cody Morgan a récolté deux buts et trois points dans un gain de 5-2 des Frontenacs au K-Rock Center dimanche. Paul Larabie, un jeune espoir de Nepean, a aussi fourni un but pour le camp vainqueur. La réplique des 67's est venue du défenseur Kyle Auger et de l'attaquant Kody Clark, fils de l'ancienne vedette des Maple Leafs de Toronto, Wendel Clark. Les Frontenacs ont compté trois fois sur 22 tirs en 40 minutes contre le vétéran Olivier Lafrenière. La recrue Cédrick Andrée d'Orléans a été battue deux fois sur 12 tirs en troisième période. L'entraîneur-chef André Tourigny ne prévoyait pas réduire ses effectifs après ce premier match préparatoire. Travis Barron, Sasha Chmelevski et Noel Hoefenmayer ont quitté l'équipe lundi pour participer à des camps d'entraînement de la LNH, ce qui laisse 24 joueurs chez les 67's « et nous avons quelques joueurs amochés en ce moment », a indiqué Tourigny. Le prochain match préparatoire des 67's sera disputé à Rockland le 15 septembre, toujours contre les Frontenacs.