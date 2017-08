La LNH en bref

En carrière, le joueur de six pieds cinq pouces et 248 livres a pris part à 249 matchs dans la LNH, tous avec les Sénateurs, et il a totalisé 15 buts et 31 mentions d'assistance. Le défenseur droitier a également disputé 17 matchs éliminatoires dans le circuit Bettman, amassant quatre passes.

Le Canadien de Montréal a invité le défenseur Éric Gélinas à prendre part à son camp d'entraînement en vertu d'un essai professionnel, mardi.

Le Franco-Ontarien âgé de 26 ans a fait la navette entre l'Avalanche du Colorado et son club-école, le Rampage de San Antonio, la saison dernière.

Gélinas a amassé une mention d'aide en 27 rencontres dans la LNH, en plus de contribuer trois buts et neuf passes en 27 parties dans l'AHL. En carrière, Gélinas a inscrit 14 buts et récolté 41 mentions d'assistance en 189 rencontres dans la LNH avec l'Avalanche et les Devils du New Jersey.