Terminée, la confusion des genres. Le Gala Méritas et le Gala Loisir Sport Outaouais ne feront plus qu'un à partir de 2017.

Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) a annoncé la fusion des deux galas mardi.

Dorénavant, les exploits des athlètes, des entraîneurs et des bénévoles des territoires de la Ville de Gatineau, de la MRC de Papineau, de la MRC du Pontiac, de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau seront soulignés dans le cadre d'un seul grand gala régional.

Les récipiendaires des différentes catégories profiteront du nouvel événement d'envergure pour obtenir des bourses bonifiées.

Encore une fois, la mission du gala sera de reconnaître les prouesses des athlètes au niveau régional, provincial, national et international.

Un comité indépendant évaluera les différentes candidatures qui lui seront soumises. Le Gala Méritas existait depuis 31 ans. Le Gala Loisir Sport Outaouais était en oeuvre depuis 26 ans. « Le CDSG est fier de prendre le leadership de ce nouveau projet. Cette activité cadre bien avec notre mission en encourageant et en récompensant les acteurs qui oeuvrent dans le domaine sportif et pour offrir la plus haute distinction honorifique décernée dans la communauté sportive de la région », a indiqué Daniel Leduc, président du CDSG.