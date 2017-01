Les sports en bref

Métis Roelens, un espoir des Olympiques de Gatineau, a profité de l'absence de cinq joueurs réguliers de l'Intrépide pour participer à la moitié des buts des siens. L'attaquant de 16 ans a marqué son 11e but de la saison en plus d'ajouter quatre passes. Yan-Cédric Gaudreault, Samuel Dickner et Guillaume St-Pierre ont marqué deux buts chacun dans un match outrageusement dominé par le Blizzard 59-25 au chapitre des tirs. Jérémy D'Auray et Alexandre Gagnon ont été les seuls à compter dans le camp gatinois. L'Intrépide a accordé 15 avantages numériques au Blizzard, qui en a profité de pour marquer trois fois, mais le but de Gagnon a été compté en désavantage numérique. D'Auray a quant à lui compté sur l'une des quatre attaques massives de l'Intrépide.

Les 67's d'Ottawa sont rentrés les poches vides d'un voyage de trois matches en quatre jours à Windsor, London et Kitchener, trois endroits où les victoires seront difficiles à aller chercher dans la conférence de l'ouest d'ici la fin de la saison. Pour clôturer leur périple de six matches consécutifs sur la route, les 67's se sont inclinés 5-3 contre les Rangers dimanche après-midi. Trois joueurs natifs de la région d'Ottawa ont contribué à la victoire des locaux alors que Cole Carter, Greg Meireles et Nick McHugh ont tous déjoué Leo Lazarev. Zack Dorval, Kody Clark et Travis Barron ont répliqué dans la cause perdante. Les 67's ont quand même eu le meilleur 32-30 au chapitre des tirs, mais le gardien des Rangers (26-15-4), Luke Opilka, a réalisé 29 arrêts. Les 67's (18-23-5) rentreront enfin à la maison cette semaine pour y jouer deux matches en semaine, mardi et mercredi contre Mississauga et Kingston.