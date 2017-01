Impossible de terminer plus près du podium. Un peu plus et Alexis Guimond pouvait y toucher.

Le skieur para-alpin gatinois a fait vraiment belle figure à l'épreuve en catégorie debout du circuit de la Coupe du monde disputée à Innerkems, en Autriche, jeudi. Il a pris le quatrième rang, à quatre petits centièmes de secondes de la troisième place. C'est un des favoris de la foule, l'Autrichien Markus Salcher, qui a remporté l'épreuve, avec un chrono de une minute et 7,23 secondes.

La compétition reprendra samedi avec les épreuves de super-G.