Le Rouge et Noir a annoncé le retour d'un de ses fidèles réservistes pour une quatrième saison. Le joueur de ligne défensive Andrew Marshall a accepté mercredi une nouvelle entente de deux ans. Sélectionné par Ottawa lors du repêchage d'expansion, il a été en uniforme durant 17 parties en 2016, réussissant deux plaqués défensifs et 16 autres au sein des unités spéciales. Le joueur âgé de 26 ans a aussi réalisé un sac et une interception. Marshall a entamé sa carrière dans la LCF en 2013 chez les Lions de la Colombie-Britannique, le club de son patelin. Le Rouge et Noir a aussi mis sous contrat le receveur américain Armon Binns, qui a disputé 11 parties en carrière dans la NFL, dont huit à Cincinnati. Le joueur de 6'3'' et 211 livres avait participé au mini-camp de l'équipe en avril à la Place TD avant d'être libéré.