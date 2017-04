Wynne en visite dans la capitale

Entourée des députés et ministres de la région Marie-France Lalonde, Yasir Naqvi, Bob Chiarelli, John Fraser et Nathalie Des Rosiers, la première ministre a visité une partie des installations de l'avenue Woodroffe, en plus de répondre aux questions de quelques étudiants.

Mme Wynne a profité de l'occasion pour annoncer que le Collège Algonquin, qui accueille 60 000 étudiants - dont 21 000 à temps plein - recevra un montant de 2,9 millions $ de l'enveloppe de 50 millions $ annoncée plus tôt ce mois-ci pour souligner le demi-siècle d'existence du réseau des 24 collèges de la province.

La somme accordée à l'institution servira à la construction du Centre d'apprentissage et d'entrepreneurship, un projet de 45 millions $ aussi financé par le fédéral (22 millions $) et le Collège (20 millions $). La construction doit s'achever au printemps 2018.

De son côté, La Cité a obtenu 1 450 000 $ du gouvernement provincial.

Quatre autres événements sont à l'agenda de Kathleen Wynne durant la journée, dont une visite dans une entreprise de haute technologie dans le secteur Orléans en compagnie de la députée et ministre Marie-France Lalonde. En début de soirée, elle doit rencontrer des gens de la communauté musulmane d'Ottawa.